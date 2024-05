Ángel Cristo confiesa el incómodo momento que vivió con Carmen Borrego antes de saltar del helicóptero: "Quería saltar corriendo"

Si hay un concursante que desde el principio del reality se ha convertido en el blanco de sus compañeros ese es Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey abandonaba España y ponía rumbo a Honduras para embarcarse en una exigente experiencia en la que está haciendo de todo menos amigos.

Aquí no dejaba su vida mucho mejor de la que está teniendo en Honduras. El hijo mayor de la vedette se iba del país contando cómo había sido su infancia como hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y los duros recuerdos que tiene por su turbulenta convivencia familiar.

Pero si el hijo de la vedette la liaba antes de poner rumbo a Honduras, su salida del reality no ha ido mucho mejor.

Tras huir de la isla y acabar siendo expulsado disciplinariamente por la organización del reality, el polémico concursante aterrizaba en España dispuesto a enfrentarse a sus sonados altercados vividos en Honduras.

Cara a cara con Sandra Barneda, el hijo de Bárbara Rey debió saldar cuentas con algunos de sus compañeros de aventura, entre ellos Carmen Borrego, con quien vivió complicados momentos desde antes de poner un pie en la isla.

Nada más llegar a plató, el concursante detallaba el incómodo momento que vivió antes de saltar del helicóptero y dar comienzo a la aventura en el reality.

Incómodo momento

Ángel Cristo llegaba al plató de 'Supervivietes: Conexión Honduras' tras su expulsión disciplinaria para explicarse sobre lo sucedido durante y tras su huida, llegando incluso a emocionarse y se reencontraba con algunos de sus excompañeros, entre ellas Carmen Borrego.

El hijo de Bárbara Rey se sentaba junto a Sandra Barneda para explicarse, pedía perdón por su huida: "Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado". Y por las palabras que había entonado durante la discusión con Aurah Ruiz: "No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas".

Tras esto, Sandra Barneda la pregunta por qué personas se lleva como amigos después de esta aventura en Honduras, algo que este confesaba. Pero antes, después de sentarse en el sofá al lado de Carmen Borrego, aprovechaba para lanzarle un zasca a su excompañera en 'Supervivientes' con la que no ha tenido una buena relación.

"Los 40 minutos que estuve con ella en el helicóptero hasta se me olvidó dedicarlo porque yo lo que quería era saltar corriendo", entonaba Ángel Cristo cuando la presentadora hacía referencia a Carmen Borrego, algo que no hacía nada de gracia a la hija de María Teresa Campos, pese a que respondía con una ironíca risa. Y, es que, la tensión se cortaba entre ambos mientras compartían este espacio en el sofá, recordando la mala relación que ambos tenían cuando compartieron tiempo y espacio en Honduras.