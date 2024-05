Belén Esteban cambia el nuevo Sálvame por TVE y hay enfado: "No comprendo cómo en la TV pública también tenemos que ver a personas que aportan poco o nada"

Belén Esteban sigue desarrollando su faceta de empresaria. La madrileña es un rostro más que conocido de la pequeña pantalla, pero desde que empezó su carrera como tertuliana, no ha dejado de diversificar su actividad hasta sacar su propia línea de gazpachos que han acabado siendo todo un éxito.

Sin embargo, la de San Blas no se conforma y arrasa en el nuevo Sálvame. De esto y mucho más ha hablado la televisiva en la presentación de su último lanzamiento gastronómico, momento que ha aprovechado para hablar del problema de salud que padece.

Belén Esteban se ha sincerado sobre el problema de salud que sufre y que le ha hecho adelgazar varios kilos. Durante la presentación de sus nuevos gazpachos, la colaboradora comentó varios temas y no dudó en aclarar cómo se encontraba.

María González Falcó

Con el micrófono en la mano y muy ilusionada con sus nuevos proyectos, aclaró que "no estoy acabada, estoy muy enterica y estoy muy guapa". Después, comentó que "he perdido 6 kilos y medio, me queda perder 3. Me quiero quedar en 62 y ahora estoy en 65". ¿Y cuál es el motivo de esta notable pérdida de peso? "Bueno... Te lo voy a contar. Hace un mes y medio me puse a régimen, pero como ahora tengo más tiempo me he hecho un reconocimiento médico y todas estas cosas, porque hacía tiempo que no lo hacía por la vida de locos que tenemos en televisión. Ahora me ocupo más de mi gente, de mi madre, de mi marido y de mí... Pues me han encontrado una bacteria en el estómago", relató Belén Esteban. Belén Esteban padece Helicobacter, un tipo de bacteria muy común que puede provocar una inflamación crónica en el estómago, causar úlceras estomacales e, incluso, derivar en un cáncer estomacal si no se trata bien. Por suerte, a la colaboradora se lo han detectado a tiempo y, tal y como cuenta, "me han mandado probióticos, porque me han dicho que antibiótico no, pero estoy contenta".