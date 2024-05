Se aclara la paternidad de Bertín Osborne tras meses de drama: "Yo sé quién es el padre de mi hijo”

Sigue el cruce de acusaciones y de dardos envenenados entre Bertín Oborne y Gabriela Guillén. Si ayer era el cantante el que hablaba ante los micrófonos de los periodistas que le preguntaban en la calle, hoy mismo ha sido la modelo quien se ha puesto delante de las cámaras de los reporteros para contestar tajante al supuesto padre de su hijo. Porque si es cierto que la polémica comenzó en el momento en el Gabriela anunció su embarazo, los reproches entre ambos se han intensificado en estos últimos días, cuando, tras un mes y medio en su Paraguay natal, la modelo regresaba a España denunciando públicamente no haber recibido ningún tipo de ayuda para el cuidado del bebé que ella y Bertín tienen en común.

“Estoy bastante cansada e indignada de volver otra vez a lo mismo. No le debo absolutamente nada a nadie. Están diciendo que me están ayudando y yo hasta ahora no he visto un céntimo de nadie. Lo voy a sacar adelante como si tuviera que trabajar de chacha para complementar”, decía Gabriela hace apenas unas semanas en el programa TardeAR provocando que Bertín rompiera ayer mismo su silencio. “Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Aquí nadie tiene nada contra nadie. Yo haré lo que tenga que hacer y asumiré mis responsabilidades, si tengo que asumirlas. Lo he dicho siempre y lo mantengo”, alegaba.

Manuel Riu

“No le doy valor al dinero”

Unas palabras que no han gustado nada a Gabriela, dolida ante la duda que pueden generar sobre la verdadera paternidad de su hijo. “Me tratasteis de mentirosa. Yo sé quién es el padre de mi hijo”, respondía la modelo que, aunque visiblemente disgustada por la situación, aprovecha la presencia de la prensa para lanzarle un nuevo recado a su ex pareja, Bertín Osborne: “Yo sé lo que he dicho y sé lo que he hecho y ya está. Tiempo al tiempo. No le doy ese valor que le da todo el mundo al dinero. Yo considero que hay otras cosas más importantes en la vida que el dinero”, expresaba contundente Gabriela.

“Yo a Bertín no le pido nada, él sabrá lo que tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer. Si tiene conciencia, lo dirá él” añadía para concluir que lo más importante es que ella está tranquila y orgullosa porque está cumpliendo con su labor de madre. “Yo no voy a obligar a nadie y no he obligado a nadie. Yo estoy haciendo mi papel y es lo que importa. Cada uno sabe lo que tiene que hacer”, sentenciaba.