Marta Riesco destapa su peor experiencia con un presentador de Telecinco: "Se portó mal conmigo"

Marta Riesco pasó de ser reportera del mundo del corazón a convertirse en un personaje más. Tras su polémico noviazgo con Antonio David Flores, que se saldó entre otras cosas, con ruptura y su posterior salida por la puerta de atrás de Telecinco, la reportera no desaprovecha la ocasión para lanzar dardos hacia los que en su día fueron jefes y compañeros de plató.

En esta ocasión, la periodista no ha dudado en contar con pelos y señales, cómo es en realidad uno de los presentadores más conocidos de Mediaset, Joaquín Prat, con quien la televisiva compartió horas y horas de directo a las órdenes de Ana Rosa Quintana.

"Es la peor persona que he conocido en televisión", sentenciaba la también influencer en unas contundentes declaraciones en las que también hablaba de otros rostros insignia de Telecinco, como Jorge Javier Vázquez o Lequio.

Mala experiencia

Marta Riesco no se pierde una últimamente, y es que si hace sólo unos días la veíamos despampanante con un gran cambio de look en un acto sobre artes marciales, ahora se ha dejado caer por la presentación de una conocida hamburguesería en Madrid, y ha sido allí donde se ha sincerado con la Prensa. La periodista está en un buen momento, aunque no esconde que sigue trabajando para superar su depresión con terapia y medicación, un problema del que está saliendo poco a poco. Su despido de Mediaset y su ruptura definitiva con Antonio David Flores poco después supusieron un punto de inflexión en su vida, y ahora Marta es una mujer renovada y centrada en sus nuevos proyectos, si bien hay veces que el pasado siempre vuelve, como le ha ocurrido en esta ocasión.

Después de 6 años de su vida dedicada a hacer reportajes y conexiones en directo en 'El programa de Ana Rosa', Marta guarda un buen recuerdo de los primeros años de esa época, pero los últimos meses, cuando se conoció su relación con Antonio David, se convirtieron en un infierno que terminó en su despido. De allí se ha llevado buenas amistades, pero también algunas decepciones, como la de Joaquín Prat, con el que se le cayó un mito: "Yo he estado en ese programa 6 años y ha habido cosas que no han sido bonitas hacia mí, y siempre lo he dicho... pero, para mí, Joaquín Prat no se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa, y no tengo ningún miedo de reconocerlo", ha empezado contando.

"No sé por qué impactó tanto. Todos tenemos experiencias así. Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo de contarlo, pero como yo ya estoy fuera de ahí, ya no tengo ninguno", añadía. "¿Se despidió la gente del programa contigo?", le preguntaba el reportero que la interceptaba. "Nadie, nadie. Me llegó a casa la carta de despido y ya", ha señalado.