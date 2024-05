Terelu estalla contra Belén Esteban tras sus polémicas declaraciones: "Yo también sé hablar como vosotros"

Tras las polémicas declaraciones de Belén Esteban en Late Xou, donde aseguraba que Terelu Campos "ni está ni se le espera", ahora ha sido la hija de María Teresa Campos la que ha acabado estallando en Mañaneros, el programa en el que colabora en TVE: "Yo también sé hablar como vosotros".

Y es que Terelu se había mantenido callada a pesar de los zascas que había recibido en Ni que fuéramos por parte de todos los colaboradores. Sin embargo, parece que la gota que colmó el vaso fue la entrevista que ofreció Belén Esteban en Late Xou, donde criticó a la hija de María Teresa Campos asegurando que, si fuera por ella, le cerraba la puerta. Finalmente, Terelu Campos ha elegido Mañaneros, el programa en el que colabora en TVE para contestar a Belén asegurando que ella desconoce todas las conversaciones que ha podido mantener con la productora de Ni que fuéramos.

Pero no solo eso, señaló directamente a Belén Esteban asegurando que "tu situación no es la misma que la del resto de los colaboradores, nunca lo ha sido". Terelu Campos defendió que "he sido siempre una buena compañera" y amenazó a sus antiguos compañeros aseverando que " yo también sé hablar como vosotros".

Desde las redes sociales de Ni que fuéramos anunciaban que Terelu será contestada por los colaboradores durante la emisión de este jueves.

María Teresa Campos fue una destacada presentadora y figura de la televisión española, con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Su carisma y estilo único de presentación la convirtieron en una de las personalidades más queridas e influyentes de la televisión en España.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su trayectoria televisiva en los años 60. A lo largo de su carrera, fue la anfitriona de numerosos programas, abarcando desde variedades y talk shows hasta programas de entretenimiento y noticias, consolidándose como una figura constante en la televisión española.

Reconocida por su estilo cálido y acogedor, María Teresa capturó la atención del público español. Era conocida por escuchar atentamente a sus invitados, proporcionándoles un espacio seguro para compartir sus experiencias y opiniones. Su sentido del humor y su capacidad para hacer reír a la audiencia fueron características distintivas que la hicieron destacar.

A lo largo de su prolífica carrera, María Teresa fue honrada con diversos premios y reconocimientos. En 2006, recibió el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, el premio TP de Oro en reconocimiento a toda una vida dedicada a la televisión.

Causas sociales

Además de su trabajo en la pantalla, María Teresa se comprometió activamente con diversas causas sociales y políticas. Defensora de los derechos de las mujeres, alzó su voz contra la discriminación de género y colaboró con organizaciones benéficas que apoyan a personas con discapacidad y luchan contra el cáncer.

Más allá de su éxito profesional, María Teresa era profundamente querida y respetada por su familia y amigos. Mantuvo siempre su humildad y autenticidad, sirviendo como ejemplo de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y humildad.