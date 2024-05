La última polémica a la que se han enfrentado los concursantes de Supervivientes: se les cuela una serpiente.

La última de las expulsadas ha sido Blanca Manchón que por decisión del público ha tenido que dejar el programa. Sin embargo, en una decisión sin precedentes, la organización ha decidido no mandarla de vuelta a Madrid. En su defecto, la ha apartado a otra playa para que espere a la decisión de sí regresa junto a sus compañeros o, por el contrario, se vuelve de vuelta a Madrid.

En estas horas de soledad, lejos de ser el único ser vivo en su parte de la isla, ha encontrado una compañía, aunque viendo su reacción, parece que no ha sido del todo agradable. "Desde la cabeza de mi colchoneta hasta aquí, había una tremenda marca en la arena de la serpiente... ¡ay Dios mío!", explicaba a la cámara, sin saber todavía donde se había escondido el animal.

"Es una compañera que no esperaba. A mí me gustan todos los bichos... menos las serpientes y las arañas", confesaba la concursante, aun nerviosa por saber que a poca distancia donde duerme ha estado tranquilamente una serpiente. Buscando por los alrededores, Blanca descubrió que el barril de agua que tenía a su lado, había sido el escondite seleccionado por el reptil.

Intentando expulsarla a base de golpes y movimientos del recipiente, la concursante no pudo conseguir expulsar al animal. Sin embargo, en un momento de despiste, la serpiente logró escabullirse rumbo a la frondosidad de la selva, desapareciendo de la vista de Blanca. "Se ha escapado, se ha metido en las hojas, prefiero que me pasen por todos lados al terror de no ver nada y que me aparezca por sorpresa", terminaba diciendo la concursante.

Las condiciones de Blanca Manchón

Blanca Manchón ya ha pasado sus primeros días en completa soledad, tras tener una misión tras ser expulsada por la audiencia en la pasada gala y así, poder optar a la posibilidad de tener oportunidad más de ser concursante de pleno derecho. Tras ser expulsada, su aventura en Honduras todavía no había terminado, Blanca, que está viviendo muy cerca de los concursantes tiene que conseguir que no la descubran y se medirá en duelo con el expulsado del próximo jueves, como bien le explicaba Sandra Barneda durante el 'Conexión Honduras':

"Gracias a la plaza libre que ha dejado la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo debes continuar oculta sin que te pillen el resto de 'Supervivientes'. El jueves que viene se producirá otro destierro de 'playa Corinto' elegido por la audiencia y ese concursante se jugará contigo volver, de nuevo, al concurso participando de pleno derecho. Uno será expulsado definitivamente y el otro volverá a concursar. Lo va a elegir el público y hasta el jueves tu misión es que sepan que no estás ahí".

"Está difícil, a ver cómo lo hago porque estoy muy expuesta, cada vez que voy a pescar me la juego", entonaba Blanca, aunque asegura que lo va a dar todo para que sus compañeros no se den cuenta de que sigue en Honduras.