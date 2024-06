La inesperada condición que el novio de Anabel Pantoja tuvo que aceptar para se padre: "Que se acostumbre a dormir sin mí"

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

La revista Lecturas era la encargada revelar la feliz noticia de los 4 meses de embarazo que tiene ya la influencer. Sin embargo, poco se ha sabido de la reacción del futuro papá tras hacerse pública la buena nueva.

Hasta ahora, que se ha podido ver en Instagram un mensaje del fisioterapeuta a su novia.

Tras el bombazo que sacaba a la luz la futura paternidad que Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez están viviendo, ahora, la influencer ha confesado algunas de las peticiones que ha hecho a su pareja ante la nueva etapa que encaran.

Petición inesperada

A los pocos meses de conocer a David Rodríguez durante la gira de Isabel Pantoja por América, Anabel Pantoja tuvo claro que quería ser madre junto al fisioterapeuta de 27 años y formar junto a él una familia. En octubre del año pasado, siete meses después de haber cruzado sus miradas por primera vez, conseguían el ansiado embarazo, pero un aborto natural frustraba sus planes. Ahora, han cumplido su deseo y la exconcursante de 'Supervivientes' está embarazada de cuatro meses.

En su entrevista en la revista 'Lecturas', la influencer ha contado que está muy feliz y que tiene muy claro que convertirse en madre no hará que descuide otras facetas de su vida, como es la profesional: "Voy a trabajar todo lo que pueda. Quiero ser cercana, estar todo el tiempo del mundo con el bebé y a la vez ser independiente. Le voy a entregar mi vida, pero no toda". Otro aspecto que no quiere descuidar es el de su relación de pareja con David, al que le manifestado su deseo de continuar viviendo su historia de amor.

"Quiero irme con mi pareja un fin de semana por ahí y tener mi vida. Cuando crezca se irá y ¿quién se queda en la casa? Nosotros dos. Tengo claro que la pareja hay que cuidarla, mi compañero es él. Se lo dije a David: 'Quiero seguir teniendo mi historia contigo y que tengamos nuestros momentos'. Quiero que mi hijo se acostumbre a dormir sin mí", ha explicado la amiga de Susana Molina, que le ha hecho una segunda petición a su novio: quiere que compren juntos una caravana para disfrutar de excursiones por Gran Canaria junto a su bebé, que todavía no saben si es niño o niña.