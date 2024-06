Sofía Suescun habla sobre la operación en el hospital a unos días de participar en Supervivientes: "Todo ha salido genial"

Sofía Suescun fue la primera concursante oficial de Supervivientes All Star, un cometido ante el que se muestra ilusionadísima. Sin embargo, a unos días de participat en el programa, ha hablado en sus redes sociales sobre la operación en el hospital: "Todo ha salido genial".

Y es que una amiga de la influencer acaba de pasar por el quirófano y Sofía ha querido rendirle un pequeño homenaje en sus redes sociales, publicando una foto de la videollamada que ha mantenido con su amiga. "Mi markesa se operaba hot y todo ha salido genial, su carita", escribe la ganadora de Supervivientes quien no se olvida de sus seres más cercanos, sobre todo en momentos como este.

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofía_suescun

Sofía Suescun, quien alguna vez fue una de las figuras más deseadas de la televisión, ha desaparecido de la escena. Esto se debe a un veto impuesto por Telecinco, lo que ha resultado en su ausencia total de los programas del "Universo Sálvame". Sin embargo, esto no significa que su carrera se haya detenido. De hecho, Sofía tiene múltiples proyectos en marcha. En las últimas semanas, ha trabajado para importantes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

Es importante destacar que estas plataformas no buscan contratarla como actriz, sino que quieren aprovechar su imagen. No es para menos, ya que Sofía Suescun es una destacada "it girl" con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una auténtica influencer.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16". Luego, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que marcó su entrada al "Universo Sálvame". En 2018, participó en "Supervivientes" y nuevamente salió victoriosa. Hasta hace unos años, era una presencia constante en los platós de Telecinco.

Campañas

No obstante, recientemente ha estado ausente en Telecinco, aunque ha sido la imagen de numerosas campañas para diversas marcas y compañías. Esta situación ha cambiado, ya que ahora es una de las participantes en la versión All Stars de "Supervivientes".