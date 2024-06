La ex de Antonio David confirma se compara con Rocío Carrasco al desvelar que le hizo. "Me han ocurrido cosas muy similares a esas”

Después de su polémica salida de los platós de televisión a causa de la relación con Antonio David, Marta Riesco regresaba a la pequeña pantalla en directo este lunes 10 de junio. El programa elegido era Ni que fuéramos Shhh y el motivo era despejar todas las cuestiones que aún habían quedado en el tintero tras la entrevista en exclusiva que había conocido al mismo vespertino del Canal Quickie la semana pasada. Porque, a pesar de sus 3 horas de declaraciones aún quedaba mucho de lo que hablar. Y así se lo han hecho ver los antiguos colaboradores de ‘Sálvame’, que no han parado de interrogar a una Marta muy sincera y también muy arrepentida por ciertas actitudes del pasado.

Y es que la ex reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ no ha dejado a nadie indiferente. El tiempo en el que ha permanecido alejada del foco mediático le ha servido para asimilar todo lo vivido junto al ex guardia civil, así como todo lo que su relación y su ruptura le supusieron en su vida. Pese a haber defendido capa y espada a Antonio David durante la emisión de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que la hija de Rocío Jurado acusaba a su ex marido de haberla sometido a distintos tipos de violencia durante el matrimonio, la periodista se ha retractado de sus palabras. Se ha mostrado muy arrepentida reconociendo que se equivocó. Tanto es así, que incluso ha pedido perdón públicamente a Rocío Jurado y a Olga Moreno por cómo las trató.

“Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas y quiero dejarlo muy claro, con las que ahora empatizo con ella”, decía Marta Riesco en contestación a la pregunta de Kiko Hernández sobre si se sentía identificada con el relato de otras ex parejas de Antonio David en clara alusión a Rocío Carrasco. “Quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando. No creía lo que ella contaba y, ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me doy cuenta de que, primero he sido una gilipollas y de que, segundo, he sido muy injusta”, se discipulaba Marta visiblemente emocionada y afectada por la situación.

“Creo que su dolor (por Rocío Carrasco) es absolutamente real. Como todo, no sé exactamente que cosas, no te puedo decir lo que puede ser real o no, pero respecto a su relato a día de hoy y respecto a su relación con él me la creo porque me han ocurrido cosas muy similares a esas”, continuaba sincerándose la reportera de televisión poniendo ejemplos específicos de esas experiencias comunes con la hija de Rocío Jurado. “Me identifico en cómo puedes pensar a llegar que estás loca y que lo que está pasando alrededor te lo estás imaginando”, decía una emocionada Marta Riesco.