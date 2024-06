Gabriela Guillén cambia de opinión sobre la paternidad de Bertín Osborne: "No es impedimento"

Bertín Osborne está a punto de someterse a la prueba de paternidad que requerida por Gabriela Guillén. La joven, madre del último hijo del presentador, demandaba al cantante para acreditar que, en efecto, su hijo es también hijo del presentador de Mi casa es la tuya.

Sin embargo, antes de dar el paso y descubrir si la genética da la razón a la paraguaya, esta ha hecho unas declaraciones a la prensa en la que habla de a quién se parece su hijo. Unas palabras que podrían señalar al presentador al asegurar la joven que su hijo guarda cierto parecido con el cantante.

Parecidos aparte, solo la esperada prueba de paternidad determinará si el hijo de Gabriela Guillén es también hijo del cantante. Aunque, a tenor de las últimas informaciones sobre la recurrente prueba, esta podría no producirse, al menos en las fechas que se barajaban.

Prueba de paternidad

A pocos días de someterse en un laboratorio de Madrid a las pruebas de ADN que determinarán si Bertín Osborne es el padre de su hijo, Gabriela Guillén retoma poco a poco su vida social. Este sábado la esteticien ha disfrutado de una cena con amigos en un conocido restaurante de la capital y, más simpática y habladora que nunca ante las cámaras, no solo ha dejado claro que su demanda contra el cantante sigue adelante, sino que también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que su bebé es rubio y se parece mucho a su famoso papá.

"A mí me parece precioso mi hijo, eso es lo que he dicho" ha revelado, resistiéndose a confirmar si es rubito e idéntico a Bertín como se ha dicho en diferentes programas: "Bueno, es precioso. A ver, es que yo no... Todavía cambia mucho, los niños cambian mucho. Es blanquito, eso sí, es blanquito. Es blanquito, pero yo... Es que cambian el pelo, es que cambian mucho, es que al final dices, tiene un color..." ha afirmado, dejando entrever que sí tiene un parecido con el presentador.

Nueva fecha

Raquel Arias había desvelado en 'Así es la vida' la semana en la que previsiblemente se harían las pruebas de paternidad al hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. En el programa, José Antonio Avilés revelaba, en exclusiva, la fecha exacta y además apuntaba a que Gabriela Guillén había solicitado un cambio de fecha.

José Antonio Avilés preguntaba directamente a Raquel Arias si la fecha en la que se había citado a Gabriela Guillén era el 19 de junio. Ella aseguraba que sí pero "no tiene por qué ser en esa fecha". Con ello, su compañero explicaba que Gabriela Guillén habría solicitado un cambio de fecha e incluso apuntaba que el motivo del cambio podía deberse a "un evento". Raquel, amiga de Gabriela, saltó indignada ante la acusación: "Sí tiene un evento pero me han invitado a mí y ella viene conmigo. Eso no es impedimento para que se hubiera podido hacer la prueba por la mañana", defendió.

En el plató, se especulaba entonces sobre los motivos de Gabriela Guillén para cambiar una cita tan esperada. Avilés apuntaba a que Gabriela "podría querer hacérsela después de Bertín Osborne, que ha sido citado en Sevilla el 20 de junio"; pero Raquel Arias señalaba que tan solo sería un ajuste de agenda. Además, Gabriela Guillén se ponía en contacto con el programa a través de Raquel Arias y negaba que hubiese ningún motivo económico o ningún contrato firmado.