María Galiana responde en 'La Resistencia' a la pregunta del sexo: "Mis nietos me regalaron un Satisfyer"

María Galiana fue la última invitada que visitó el plató de 'La Resistencia'. La mítica protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' acudió al programa de David Broncano para promocionar 'La reina de la belleza', su nueva obra teatral, llegando a responder también a las míticas preguntas del sexo y del dinero.

"¡No! La última vez que estuve aquí ya te aclaré cómo solucionaba yo el asunto. ¿Te acuerdas?", contestó Galiana, recordándole a Broncano lo que le contestó en su última visita al programa de Movistar Plus+: "Me preguntaste qué me iban a echar los Reyes y yo te dije que un Satisfyer".

"Mis nietos me regalaron dos cosas. Eso y un reloj por si me caigo, de esos que tienen GPS", desveló Galiana. "Si estás mucho rato usando el Satisfyer, puedes ver qué hora es. Hay veces que eso te nubla el criterio y ya no sabes si es de noche o de día", respondió Broncano con un tono de broma.

La actriz también respondió a la pregunta del dinero en el banco, algo que no respondió con mucha facilidad, recordando también su última visita: ""Esa ya te la contesté".

"Pero han pasado cuatro o cinco años, María", le respondió el cómico. "Sí, claro, en eso estaba pensando yo. Para que se enteren mis hijos", finalizó la intérprete andaluza entre risas.