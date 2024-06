La mujer de Matamoros hace saltar las alarmas tras compartir esta preocupante imagen: "Es del tamaño de un balón"

Marta López Álamo ha hecho saltar todas las alarmas al compartir una preocupante imagen en sus rede sociales. La modelo y mujer de Kiko Matamoros ha despertado todo tipo de dudas y comentarios. La influencer reaparecía con una especie de bulto en el cuello y que ha preocuoado a sus seguidores.

Lejos de poder aclarar algo, la modelo se ha limitado a explicar en un video que se trata de un ganglio. Aunque ha pedido a sus seguidores que no le envíen ningún diagnóstico que pueda empeorar la preoucpación de la influencer.

Problema de salud

Marta López Álamo suele ser muy activa en sus redes sociales porque trata de no descuidar su trabajo como creadora de contenido en favor de su faceta como modelo, pero en los últimos días ha estado un tanto ausente porque tiene que preparar los exámenes finales de la carrera que estudia a distancia, Administración y Dirección de Empresas. Tras su desaparición temporal de las redes, la madrastra de Anita y Laura Matamoros ha vuelto a sus stories para compartir un vídeo en el que se confiesa preocupada por un ganglio que le ha salido en el cuello.

La influencer ha mostrado en un vídeo cómo es exactamente la protuberancia que tiene en el lado izquierdo del cuello, pero le ha pedido a sus seguidores que no le diagnostiquen ninguna enfermedad porque solo quería compartir esta información con ellos y no recibir mensajes que la preocupen aún más, ya que aunque está tratando de convencerse de que no se trata de algo grave, no deja de estar en tensión hasta que le hagan una prueba y le digan exactamente qué le ocurre.

"Es verdad que a veces se me quitan un poco las ganas de hacer cosas porque no me dejo de preocupar, soy una persona muy previsora, pero voy a intentar ser positiva con todo", ha comentado la modelo, que cree que este ganglio "del tamaño de un balón" puede ser producto del estrés al que se está viendo sometida últimamente "por mil cosas personales y profesionales", entre las que se encuentran sus exámenes finales de la universidad y la tramitación del visado para poder irse a trabajar a Estados Unidos.