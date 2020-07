Masones, templarios y un libro con música

Que el compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart fuera masón es pertinente porque "gran parte de la última parte del catálogo de su obra está determinado por su pertenencia a la masonería". El que habla es Luis Antonio Muñoz, el autor ded "Historia oculta de la música" (La Esfera, 2020), un libro que se presentó en Avilés, en el Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror. "En un principio me propuse hacer este libro partiendo de lo demoníaco, de la magia. Me di cuenta de que toda la historia de la música se puede contar partiendo de su relación con la magia", cuenta e el compositor y ensayista madrileño que ha escrito un libro en el qiue explica, por ejemplo, qué tiene que ver Wagner con la conquista del mundo por parte de Hitler.

"Historia oculta de la música" es un libro que se lee y que se escucha. "Tiene un canal de Youtube asociado al que sólo hay que suscribirse. Cada capítulo tiene una lista de reproducción que permite a quien lo lea escuchar de manera secuencial y ordenada los distintos ejemplos que van saliendo", explicó. Y de lo que habla es de los primeros hombres músicos, de la música como instrumento de dominio por los estados, de la enseñanza de la historia de las composiciones. "Una de las cosas que más me llamaron la atención fue haber podido rescatar partituras que estaban durmiendo en un archivo. Encontré dos partituras que están relacionadas con la Orden del Temple que están en un manuscrito de una regla templaria que, además, había sido robado en Dijon, en Francia, y las he rescatado, las he transcrito y las he grabado. Poder rescatar una partitura que nadie ha hecho a lo largo de la historia, que no hay ninguna grabación y ser, por tanto, el primero que le dé vida para mí fue fascinante", recalcó.

Muñoz escribió la música de "La Regenta", la versión que de la novela de "Clarín" hizo la escritora Vanessa Montfort y que se estrenó en Avilés, en Los Canapés. "Fue una obra muy interesante. Yo aprendí mucho. No se puede poner en teatro por su extensión. Vanessa Montfort escribió su versión trayéndola a este momento: a un programa de televisión del corazón. Clarín lo que hace es una crítica a eso", concluyó.