"Ghost" arrasa en Oviedo

"Ghost", la película de Jerry Zucker protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore, enamoró a toda una generación a finales del pasado siglo. En su retorno en forma de musical, que llegó ayer al teatro Campoamor de Oviedo, los fans del filme confluyeron con los seguidores de David Bustamante, que encarna el papel del recordado Swayze en esta versión, escénica y cantada, de aquella historia de un fantasma que vela por el amor de su vida.

"Tengo unas expectativas muy altas, soy super fan de Bustamente", afirmaba, en la tremenda cola que había a las puertas del teatro media hora antes del inicio de la función, Dolores Fernández. El cantante encumbrado por la primera "Operación Triunfo" es sin duda el gran reclamo del espectáculo, encarnando a Sam, aunque alternará las funciones (hoy y mañana hay dos, a las 18.00 y a las 21.30 horas y el domingo una más, a las 18.00 horas) con Ricky Merino. La actriz vallisoletana interpretará en todas las funciones a Molly, el papel que encumbró a Demi Moore.

Con un ambiente post pandémico creado por el propio público ante el miedo por el aumento de contagios en la capital asturiana.Las mascarillas,los geles hidroalcohólicos y el distanciamiento social de un metro y medio por persona estaban a la orden del día entre el público de la función, pero eso no supuso un problema para que cientos de fanáticos de la película original hiciesen grandes colas frente al Campoamor. El nerviosismo, el entusiamo y las ganas de ver a los intérpretes eran palpables. "El elenco del musical lo va hacer muy bien" se escuchó varias veces entre los asistentes del espectáculo.

Entre el público había mucho aficionado a los musicales, pero no eran pocos los que se animaban a su primer musical, atraídos por la historia y por la figura de Bustamante. Obviamente, estaban intrigados: "es la primera vez que voy a ir a un musical, pero pinta que va a ser una obra con emociones fuertes", señalaba Beatriz Fernández.

Luego estaban los fans puros de Bustamante, los que acudían al musical como una extensión del seguimiento de los conciertos del ídolo. "Cuando dijo que podía ser que tenía covid y no podría venir a la función yo me decía a mí misma que no iba a ir. Espero que lo haga bien porque vengo precisamente a verlo a él", aseguraba una fanática del cantante. Pero incluso éstos eran minoría ante los nostálgicos seguidores del filme, la gente que se enamoró de una historia que, como rezaba la promoción en su estreno, iba "más allá del amor". "Vengo más bien por la historia de amor. Adoro la película, la he visto como 30 veces y además tengo referencias de amigos que me dicen que el musical está bastante bien. Espero que el espectáculo me lleve de vuelta a mi juventud", describía Paula Rubio. Porque la de "Ghost" es una historia que no ha perdido vigencia pese a las tres décadas que han pasado desde su estreno, de tal manera que hasta se veía, por la calle Pelayo, un ambiente "muy millenial", como decían entre risas un grupo de amigas que hacían cola para ver la función, y que no perdieron la ocasión de fotografiarse, a la salida con la icónica pieza de arcilla que tantos sofocos generó allá por los noventa.