Oricio, la golosina está en el fondo del mar

Quedan pocos lugares en el mundo donde la gastronomía no haya reparado en el placer de raspar las gonadas más sabrosas de esa criatura marina que es el erizo de mar, pero los oricios se han comido siempre en esta tierra por montañas, por sacos e incluso por auténtica necesidad. El asturiano está felizmente identificado con esa oleada intensa en el paladar de aromas yodados y marinos. El oricio se desplaza lentamente por los fondos rocosos con sus pies ambulacrales y se protege emboscado en piedras y algas de las que también se nutre. Su carne es tan golosa cruda como cocida, pero hay que tener cuidado de que no se pase de la cocción. De hecho, la mejor manera de comerlo es después de un leve hervor que lo mantenga tibio pero con una textura cruda que no desvirtúe el intenso sabor a yodo de su carne, dulce y fresco que cuando se derrite en la boca resulta cremosamente opulenta.