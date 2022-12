Tras pasar por la energía y los alimentos, parece que la inflación también llegará, a partir de 2023, a las compañías de telefonía, concretamente a Movistar y Vodafone, que ya han anunciado que subirán sus tarifas con la entrada del año nuevo.

Estas subidas de precio, que no es que sean una sorpresa para sus clientes, ya que llevan años encareciendo sus tarifas, solían ir acompañadas de alguna mejora con la que podían argumentar el tener que subir algunos euros la factura mensual. Sin embargo, en esta ocasión las subidas de precio no vienen con ningún servicio añadido con el contentar al cliente, sino que pagarán más por lo mismo que estaban recibiendo durante el último año. Algo que, por otro lado, ya ha ocurrido con el resto de productos y servicios que se han incrementado durante este ejercicio, como la electricidad o los alimentos, y que ha afectado de gran manera al bolsillo de los consumidores que, en general, no han visto reflejadas en sus nóminas subidas similares.

Esta inflación que han sufrido los españoles ha obligado también a tomar una serie de medidas de ahorro por parte del Gobierno, como la ayuda de veinte céntimos a los carburantes o la reducción de los impuestos para frenar, en parte, esa subida.

Eso sí, las subidas en la telefonía móvil sólo afectarán a las marcas principales, es decir, Movistar y Vodafone, mientras que sus filiales "low cost", como es el caso de Lowi, que pertenece a Vodafone; y O2, una marca de Movistar; mantendrán las tarifas que venían ofreciendo durante este año.

En el caso de Vodafone, la compañía ha decidido vincular las tarifas al IPC. Según han anunciado desde la compañía las tarifas "se actualizarán automáticamente cada año conforme al IPC interanual promedio". Esta subida, tal y como recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), será de una media de aproximadamente cuatro euros al mes, aunque dependerá de la tarifa contratada. De este modo, las tarifas para el móvil se encarecerán de media 2,5 euros al mes, subiendo este incremento hasta los 5,5 euros mensuales para las tarifas convergentes. Los nuevos precios entrarán en vigor el próximo 22 de enero.

Aumento generalizado de los costes

Los clientes de Movistar verán incrementada su factura en un 6,8 por ciento de media, justificado el incremento por el aumento generalizado de los costes. La subida también dependerá de los productos contratados. En el caso de los paquetes de televisión, la TV Esencial costará un euro más al mes, mientras que se pagarán dos euros más por la opción Fútbol. En el caso del canal LaLiga, pasará a costar 32 euros, mientras que el paquete con todo el fútbol tendrá un precio de 45 euros.

Para las líneas móviles, el “contrato infinito” que ofrece una línea móvil con GB y llamadas ilimitadas costará dos euros más, llegando a 41,95 euros. El “contrato XL” , una línea móvil con llamadas ilimitadas y 30 GB, costará un euro más al mes. En el caso de las tarifas convergentes, el paquete de fibra 1.000 Mbps y móvil con GB ilimitados se encarece cinco euros, pasando a costar 74,90 euros. El mismo paquete con una línea adicional subirá un euro, pasando a costar 90,90 euros mensuales.