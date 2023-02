El Día de San Valentín se acerca. Más allá de consumismo en masa y mensajes cursis, esta fecha puede ser la ocasión perfecta para regalarnos placer y diversión, rompiendo tabús y estigmas en torno al sexo. Desde sus inicios, LELO, la marca sueca especializada en bienestar sexual, ha buscado ofrecer a sus clientes nuevas formas de placer a través de juguetes sexuales que aúnan la más avanzada tecnología, los mejores materiales y diseños cuidados y elegantes. Ahora, con motivo de su 20 aniversario, te invita a celebrar el amor este Día de San Valentín y aprovechar su gran cantidad de descuentos.

Si te falta imaginación y no saber qué hacer este 14 de febrero, no te preocupes. Aquí te proponemos ocho ideas juguetonas, picantes y sexys para que disfrutes de una cita de San Valentín perfecta:

Muere de placer con un sensual masaje erótico

Déjate llevar y disfruta de un sensual masaje de tu pareja. Podréis crear ambiente y poneros en situación con las velas de masaje perfumadas de LELO. Hechas de cera de soya totalmente natural, manteca de karité y aceite de semilla de albaricoque, la cera ligeramente perfumada se funde en una exquisita piscina de lujoso aceite de masaje.

El tacto, el olor y la sensación será de lo más excitante. ¡Te aseguramos que un masaje relajante será la mejor manera de poneros a tono para lo que pueda venir después!

Prepara una inolvidable cena afrodisíaca para dos

Conquista a tu pareja por el estómago con una cena romántica a la luz de las velas. Para empezar, te sugerimos una copa de vino con la que desinhibiros. Después, alimentos afrodisíacos como aguacates, higos, almendras o el clásico que nunca falla y que ayuda a mejorar el rendimiento sexual gracias a su alto contenido en minerales, las ostras.

Pero si hay un elemento infalible durante el sexo, ese es el chocolate, solo o con fruta variada, que estimula el sistema nervioso y endocrino, ayuda a relajarnos y nos predispone para el placer. Te recomendamos que le añadas a esta combinación algunas delicias comestibles, como pintura corporal, champán o crema batida. ¡Tu pareja y tú viviréis una noche para recordar!

Supera la yincana sexual de tu pareja

Para una noche tan especial como la del 14 de febrero, puede ser divertido crear una lista de preguntas picantes y desafíos sexuales que hay que completar antes de que se termine la noche. Podrías, por ejemplo, poner a prueba la osadía de tu pareja animándola a probar una nueva posición que nunca hayáis practicado o incorporar algún juego de roles.

También puede ser buen momento para introducir en vuestra rutina íntima juguetes sexuales para parejas como TIANI™ DUO, con la que podrás hacer vibrar a tu acompañante vía control remoto. Con su innovadora tecnología SenseMotion, controlaréis las vibraciones mientras hacéis el amor, gracias al mando a distancia, que permite seleccionar cómodamente la intensidad y alcanzar orgasmos únicos y sincronizados. ¡Utiliza la tecnología de control remoto y entrégate a las órdenes de tu pareja!

Realiza fotografías sensuales para calentar el ambiente y redescubrir tu cuerpo

La mejor manera de romper con la vergüenza y el tabú del sexo es a través del conocimiento del cuerpo. Por turnos, puedes hacerte fotos eróticas con tu pareja, explorando así de forma divertida vuestros cuerpos y aprendiendo a expresar los deseos propios. Además, ¡será un bonito recuerdo privado de una noche especial!

Si no eres muy de fotos, otra posibilidad para redescubrir tu anatomía puede ser el body painting. ¡Pintarse el uno al otro y utilizar el cuerpo de tu pareja como lienzo puede ser muy excitante y una experiencia cargada de sensaciones!

Sumérgete en la fantasía de una noche de juego de roles gracias a los disfraces

Organiza una íntima y sensual fiesta de disfraces y dejaos llevar por vuestra imaginación. De médicos y enfermeras, policías y ladrones, de uniforme, de pirata, con máscaras… Cualquier disfraz puede provocar momentos divertidos y llenos de pasión.

Da un paso más allá y explora el sadomasoquismo y BDSM

El Día de San Valentín puede ser un muy buen momento para iniciarte en nuevas prácticas sexuales como el BDSM. Siempre de forma segura y consensuada, llevaréis vuestra relación íntima a otro nivel, ahuyentando la rutina y el aburrimiento.

Recibir órdenes, cumplir deseos, saber que existe otra persona a nuestra completa disposición… Estos juegos están pensados para potenciar la confianza y para que un miembro de la pareja se dedique completamente al otro. Lo importante es comunicarte abierta y honestamente con tu pareja, asegurándote de que ambos os sentís cómodos y seguros disfrutando de la compañía del otro.

Puedes comenzar, por ejemplo, con algo sencillo, como unos azotes ligeros o inmovilizar a tu pareja. Verás lo erótico que resulta vendarle los ojos y jugar a ciegas. Y es que verse privado de uno de los sentidos potencia el resto y no poder ver por un tiempo da rienda suelta a la imaginación y puede ser muy muy excitante.

Podéis usar para ello corbatas de seda o vendas para los ojos. Otra sugerencia, es que añadáis algún juguete sexual como LELO DOT, con el que estimular suavemente las zonas erógenas de tu pareja mientras recorres su cuerpo inmovilizado.

Ten sexo en lugares públicos

La rutina puede adormecer una relación y a veces resulta refrescante probar cosas nuevas. Por ejemplo, tirar de originalidad y salir del dormitorio. De vez en cuando, echarle picante a la cosa y probar el exhibicionismo juguetón haciendo algo atrevido en un lugar público puede ser muy divertido.

En un parque lleno de gente, en la playa, en los baños públicos de restaurantes, trenes o aviones o incluso en la oficina. ¡Cualquier sitio que nos suba la excitación por el miedo a ser descubiertos nos servirá!

Aprovecha la diversión en solitario

Que no tengas pareja no significa que no puedas celebrar San Valentín por tu cuenta.

El placer a solas es una forma normal y saludable de explorar tu cuerpo y tus propios deseos sexuales. El cuerpo de cada uno es diferente, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por ello, lo importante es explorar diferentes opciones y escuchar tu propio cuerpo para descubrir lo que te guste y lo que no.

En solitario o en pareja, es importante celebrar el amor en todas sus formas. Hay muchas maneras diferentes de experimentar el placer y el uso de juguetes eróticos añade variedad y emoción a tu rutina sexual. Entre nuestras recomendaciones para dar rienda suelta a tus fantasías, el masajeador de clítoris SILA™ Cruise, una suave estimulación sónica para principiantes, el estimulador de pene F1S™ V2, el estimulador de próstata HUGO™ o SORAYA WAVE™, el juguete que te permitirá experimentar los mejores orgasmos de tu vida estimulando el clítoris y el punto G simultáneamente.

Este Día de San Valentín 2023 hazte con el control de tu propio placer, aprovecha los descuentos del 20 cumpleaños de LELO y experimenta los beneficios de los orgasmos… con o sin juguetes sexuales, en soledad o en pareja, ¡pero siempre sin vergüenza!