Mercadona lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados ha tocado de nuevo la tecla del éxito. Y de qué manera. Es cierto que en ocasiones, la falta de tiempo por nuestro acelerado estilo de vida laboral, para estudiar o de otra índole, nos lleva a carecer de tiempo para pararnos a comer como nos gustaría o preparar la comida y comprar productos "ya hechos" para comer en el corto periodo de tiempo del que disponemos. Estos productos suelen ser poco fiables por los ingredientes o añadidos que tienen para su conservación. Sin embargo, expertos en nutrición coinciden de que la ensalada preparada de Hacendado es, sin duda, de las mejores opciones para comprar cuando no disponemos de tiempo para comer sano de otra manera.

El expero en nutrición Sergio Frutos ha analizado varios de estos productos de Mercadona y ha llegado a una clara conclusión. "Hoy analizo todas las ensaladas preparadas vistas en @mercadona y, además, te doy algunas recomendaciones para hacer una para cuando estés fuera de casa. IMPORTANTE: Este símbolo no quiere decir que no comas ensalada, pero debemos tener en cuenta que no todas las “ensaladas” son 100% recomendables. Te explico: La mayoría utilizan salsas y aderezos poco recomendables, con aceites refinados (girasol, nabina) y/o vinagres con azúcar añadido. Lo ideal sería sustituir estos por aceite de oliva virgen extra 🫒, vinagre de manzana , limón y especias .MI TOP ENSALADAS. Ensalada de la casa. Con esta opción puedes combinar y aliñarla a tu gusto. Además es más económica comparada con el resto. Ensatún. De jamón.".

La exitosa crema para untar de Hacendado: sacia pero no engorda

Se trata de una crema para untar de Tofu que puedes conseguir por 2,30 euros. "Ingredientes: Tofu (83%), aceite de girasol alto oleico, ciclodextrina, proteína de soja, sal, goma xantana y fermentos. Antes esta crema de untar llevaba aceite de girasol “a secas” (aceite que deberíamos evitar porque es proinflamatorio), ahora, lleva “alto oleico” que es mejor opción. Aún así, para que fuese un producto top debería llevar aceite de oliva virgen extra. Valores nutricionales por 100gr: - Energía 169Kcal. - Proteína 4,9gr. - Hidratos 3gr. - Grasas 15gr".

Las bondades del tofu son muchas. Además de ser un buen sustituto de la carne cuya digestión es mucho más llevadera, es recomendable para las personas que tienen el colesterol alto.

Según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE, 2011), el 1,5% de la población española sigue una dieta sin carne ni pescado. Esto representaría unas 700.000 personas ovolactovegetarianas en España. El tofu es una buena alternativa para ellos.

Unos 110 gramos de tofu aportan 10 gramos de proteínas, así como una buena dosis de calcio y hierro. El tofu es un queso vegetal de origen japonés que se logra al procesar los granos de soja, que contiene niveles de proteínas, fibras vegetales, vitaminas, minerales, isoflavonas y lípidos.