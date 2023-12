¿Existe la crema perfecta? No hay una respuesta rotunda, pero la Organización de Consumidores Unidos (OCU) hace un ránking anual con todas aquellas propuestas que unen calidad y buen precio. Sus estudios sobre los productos que están a la venta en el mercado son famosos por descubrir artículos baratos cuya composición merece la pena probar.

A la hora de elegir una crema para la cara, es importante elegir bien los ingredientes. Disfrutar de una piel sana e hidratada solo es posible si sigue una rutina de belleza basada en la limpieza facial y la hidratación. Y ahí es donde entra la crema elegida este año como la mejor según la OCU.

Aunque existen cremas que prometen atenuar los signos de la edad, aportar luminosidad o eliminar las manchas, todo empieza por una buena hidratación. Y la crema del Mercadona se ha llevado la palma. La crema Deliplus Hidrata 24 horas ha conquistado a los expertos por el buen etiquetado de los ingredientes que la conforman. Además, cuesta menos de 5 euros, por lo que es una buena alternativa económica. Es apta para todo tipo de pieles, pero gracias a que aporta una hidratación profunda es ideal para aquellas personas que tienen la piel seca. Tiene ácido hialurónico y aloe vera.

La crema hidratante de Mercadona no solo está avalada por los expertos de la OCU que analizan las opciones que ofrece el mercado, también ha obtenido el visto bueno de una de las influencers más veteranas y cuyos consejos siguen millones de mujeres. Se trata de la asturiana Isabel Llano, conocida como Isasaweis. Hace unos días recomendó esta crema en sus redes sociales. "Yo ya la tengo", anunció a sus seguidores en un vídeo en el que relató las bondades del producto.

Pese al entusiasmo de Isasaweis con este producto, muchas de sus seguidoras no terminan de fiarse de la cosmética barata que se vende en supermercados. "Como que no", le espetan en comentarios. Sin embargo, la segunda crema hidratante del ránking de las mejores de la OCU también es de bajo coste. Se trata de la hidratante 24H SPF6 de Cien, la marca de cosmética de Lidl que es una de las más baratas: su precio de referencia no alcanza los 3,50 euros y es una opción perfecta para cuidar tu piel.

Según la OCU la mejor crema hidrante es la Nivea Naturalle Good, una propuesta muy nutritiva. Este cosmético cuenta con una fórmula refrescante con Aloe Vera Bio y un 99% de ingredientes de origen natura. Esta opción ofrece una piel hidratada durante 24 horas, aportándole un aspecto saludable y radiante. Esta crema es perfecta para pieles normales y mixtas en las que deja una sensación de frescor.