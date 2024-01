No todo el mundo disfruta por igual de tener que montar un mueble por su cuenta y riesgo. Si bien la ventaja de estos productos que usualmente se venden en grandes superficies como Ikea es que nos salen a muy buen precio, lo cierto es que toda la complicación de su montaje depende plenamente de nosotros.

Y es que no es nada sencillo enfrentarse a los eternos manuales de instrucciones motivados bajo la premisa del "móntalo tú mismo" y siguiendo infinidad de garabatos que tratan de imitar a la perfección el proceso que deberíamos de seguir para darles forma. No obstante, no todos los productos que la tienda de muebles sueca comercializa siguen este patrón.

Si das una vuelta por cualquiera de sus amplísimas tiendas te darás cuenta de que hay una inmensa variedad de artículos más allá de los muebles: accesorios para la decoración y la limpieza, productos para mejorar la comodidad... La tienda va ampliando cada vez más sus colecciones para abarcar otros mercados.

No obstante, dichos útiles adicionales no son los únicos que puedes llevarte a casa montados para colocarlos nada más llegar. Uno de los muebles más famosos de la tienda es un zapatero cuya versatilidad permite que su uso vaya más allá que para guardar los zapatos. Se llama Trones y consta de dos espacios de almacenaje. En total sus medidas alcanzan los 52x18x39 centímetros, así que se postula como una alternativa para guardar tu calzado con muy poco fondo -razón por la que te ocupará mucho menos espacio-.

Una forma popular

Tal y como señala la descripción de este producto, "puedes ampliar el espacio de almacenamiento apilando varios armarios o colocándolos uno al lado del otro". Además, en la parte superior podrás colocar tus llaves, cartera o todo aquello que necesites coger antes de slair de casa. Además, es un producto ideal no solo para guardar calzado, sino para ordenar tus guantes, zapatos, bufandas, o incluso para usarlo como mueble para colocar tus vinilos.

Este artículo, que tiene un precio de 29,99 euros, se ha hecho bastante popular en redes sociales ya que gracias a su facilidad también puedes crear otros muebles más atractivos para tu estancia. Por ejemplo, podrás colocarlos en la entrada y poner encima un estante del mismo tamaño para crear un mueble en la entrada que pase desapercibido para los invitados y donde puedan dejar los zapatos antes de entrar en casa.