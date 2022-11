La batidora es uno de los electrodomésticos de la cocina que más se ensucian. Los motivos son obvios: están en constante contacto con alimentos que, por su tipo de funcionamiento, tienen a incrustarse en los lugares más recónditos de estos aparatos. Limpiarla a veces se convierte en un auténtico suplicio, pero siguiendo este sencillo consejo podrás hacerlo en solo 5 segundos y sin el más mínimo esfuerzo.

Lo que tenemos que hacer para lavar el brazo de la batidora es muy sencillo. Lejos de lo que hacemos habitualmente, lo que necesitamos es no desenchufar la máquina. En el vaso de la batidora (podríamos usar cualquier otro recipiente, pero este suele ser el más indicado) vertemos agua tibia y detergente. Introducimos el brazo de la batidora y la arrancamos. De esta manera la suciedad saldrá con total facilidad y la batidora quedará como nueva.

El truco para evitar que tu casa huela a humedad

Da igual cuántas veces lo hagas por semana o incluso al día. Muchas veces cuando quieres limpiar tu casa casi más que el estado que presentan los muebles o los suelos lo que más te preocupa es el olor que desprenden. En no pocas ocasiones entras en una habitación que lleva tiempo cerrada (o incluso en tu propia casa) y te sorprende el olor a cerrado que impregna todo a pesar de que la estancia en si no está sucia. Y la humedad no es siempre la causa. Pues eso tiene fácil solución: puedes utilizar un pequeño truco que cada vez recomiendan más expertos en limpieza y que sin duda va a mejorar tu vida.

A la hora de limpiar las paredes preparar la mezcla que quieras en un caldero (mucha gente utiliza sencillamente agua con un chorro de vinagre de limpieza). Una vez que tengas preparado el producto adecuado (muchas cadenas de supermercado tienen limpiadores específicas), échale un chorro de suavizante para la ropa. Como suena. El olor que dejará en tus paredes no dejará de sorprenderte. Recuerda, en todo caso, que tienes que usar poco suavizante. No en vano es un producto que se usa para la ropa fundamentalmente. Hace días ya te contábamos en otro de nuestros turcos de limpieza como podías mejorar el olor de las prendas que salen de la lavadora. Es más que sencillo: utilizando un poco de vinagre de limpieza durante los lavados. Se trata de un producto muy fácil de encontrar y que va a suoner que mejore mucho cómo huele tu ropa. También te recomendamos que pongas poca vinagre en la lavadora.

Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración puedes encontrar los trucos de limpieza más útiles que te permiten poner a punto tu casa de una forma rápida y fácil. No es necesario gastar mucho dinero para comprar productos que sean eficaces y que te permitan cuidar tu casa de forma que puedas vivir más cómodo. Está claro que tampoco es necesario ni útil limpiar en profundidad todos los días pero lo que sí tienes que hacer de forma periódica es dedicar un tiempo para que todo reluzca.

La limpieza tiene, además, un valor sentimental y psicológico. Te permite vivir más contento en tu entorno y con más salud. Tampoco es necesario que te obsesiones pero múltiples estudios en los últimos años han demostrado que vivir en un entorno más ordenado ayuda a tu salud y a sentirte mejor. Y no sólo por la higiene.