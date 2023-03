La leche y los huevos son alimentos básicos que nunca faltan en casa. En el supermercado, sólo se puede encontrar leche fresca en el frigorífico, mientras que en los pasillos hay cartones de los distintos tipos de leche de larga duración. Más variada y menos clara es la cuestión de los huevos. En algunas tiendas, los huevos están dispuestos en grandes cajas en los pasillos. En otras, sin embargo, están dentro del mostrador refrigerado. Llegados a este punto, nos asalta la duda de dónde almacenar estos alimentos una vez que volvamos a casa.

Hay gestos que uno realiza habitualmente. Pensemos en ello, automáticamente colocamos la botella o el cartón de leche en la puerta interior del frigorífico. En la misma zona colocamos los huevos, sacándolos de su cartón y colocándolos en el portahuevos ya previsto en el frigorífico. Son gestos automáticos que siempre hemos hecho y nunca nos hemos cuestionado si era lo correcto o no. Por ejemplo, casi seguro que también guardas la leche y los huevos en la puerta del frigorífico. La leche y los productos lácteos en general, y también los huevos, son alimentos muy delicados. Entre otras cosas, también son alimentos muy versátiles. Podemos consumirlos frescos pero también como ingrediente de diversas preparaciones. La leche se suele añadir a las tortillas para que queden más altas y suaves, mientras que las claras de huevo son esenciales para preparar deliciosos merengues. Todos sabemos que para el éxito de un plato excelente, primero hay que utilizar ingredientes frescos y de buena calidad. La puerta del frigorífico es la parte más caliente del aparato. No se enfría uniformemente porque es la parte más sometida a constantes cambios de temperatura, debido al constante "abrir y cerrar". La leche fresca y la leche de larga duración ya abierta son muy delicadas, al igual que los huevos. Ambos productos deben colocarse en los estantes centrales o superiores del frigorífico. Así, en las zonas más frías y con menos oscilaciones de temperatura.

Trucos para reconocer la leche y los huevos estropeados

Con los productos frescos y más delicados, la simple fecha de caducidad no es una referencia inequívoca. Como se desprende de lo que acabamos de explicar, un simple cambio de temperatura puede bastar para que un producto "teóricamente" aún no caducado se estropee.

Entender si la leche ya no está fresca es fácil. Basta con agudizar la vista y afinar el olfato. Vierta un poco de leche en un vaso y obsérvela. Si está amarillenta o en cualquier caso no es blanca como la nieve, y si desprende un olor agrio, no se recomienda consumirla. Otro factor indicativo es la presencia de pequeños grumos, signo típico de la formación de cuajo.

En cuanto a los huevos, cuanto más viejo es un huevo, más aire ha incorporado. Por consiguiente, un huevo no fresco colocado en un vaso de agua flotará. Por el contrario, un huevo muy fresco se quedará en el fondo. Se puede saber si los huevos siguen frescos incluso después de abrirlos. En el producto fresco, la albúmina parece espesa, viscosa y bien adherida a la yema. Por su parte, la yema parece firme y convexa. En los huevos "viejos", la albúmina es más bien fluida, mientras que la yema está aplanada.