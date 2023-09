El papel de aluminio es un tipo de papel que todos tenemos en casa. Se puede utilizar de docenas de formas distintas y para una gran variedad de propósitos. Se utiliza principalmente en el sector culinario y en nuestras cocinas: tiene propiedades aislantes que garantizan la buena conservación y durabilidad de muchos platos.

También se utiliza en jardinería para favorecer el crecimiento y la floración de las plantas. O como suavizante en la lavadora (creando una bolita con el papel). Funciones que pueden parecer extrañas, pero que en realidad son muy eficaces. Lo que os proponemos hoy es un pequeño truco que se convertirá en indispensable para muchos de vosotros.

Uno de los problemas que aqueja a muchas personas son los animales que deambulan constantemente por la casa. Esto no sería un problema si estas pequeñas criaturas no hicieran estragos en nuestro huerto o jardín. Si tenemos un espacio exterior que cuidamos mucho, la presencia de animales pequeños o grandes puede ser un problema. No es raro que causen estragos en los jardines que tanto cuidamos.

La solución existe, está al alcance de la mano y, sobre todo, no afecta en absoluto a la salud de estos animales. No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia o a sustancias peligrosas, eso sería inhumano. Hay una solución muy sencilla que podemos adoptar de inmediato: colocar papel de aluminio en los lugares más estratégicos. Veamos cómo.

Papel de aluminio para defender tu jardín

No es fácil mantener a los animales alejados de tu huerto o jardín. Se pasean sin ser molestados y muy a menudo causan daños a los cultivos y plantas que tanto valoramos. Hay una forma muy sencilla de mantenerlos alejados sin utilizar sustancias nocivas para los inocentes animalitos. Los gatos, los pájaros y los insectos suelen ser la raíz del problema.

Corta tiras de papel de aluminio y cuélgalas en las pinzas de la ropa: el viento las agitará y el sol creará una serie de reflejos que molestarán mucho a los animales. El sol en sus ojos les hará huir y no podrán quedarse quietos mucho tiempo. Puedes colocar la película como quieras, lo importante es que las posiciones que elijas sean estratégicas. He aquí la forma más sencilla de abordar y resolver este problema. El jardín se beneficiará y los animales no saldrán perjudicados.