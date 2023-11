Las temperaturas por fin se estabilizan y el calor empieza a hacerse notar. De momento, no nos han entrado ganas de volver a guardar nuestros preciosos abrigos en el armario. El tiempo fluctuante del último periodo no nos ha permitido sacar nuestras chaquetas de primavera. Quizá abandonamos el abrigo de lana porque nos parecía demasiado invernal, es cierto. Pero los de tela o sintéticos siguen siendo un imprescindible al que no podemos renunciar, sobre todo por la noche.

Ahora parece que ha llegado el fatídico momento de hacer un verdadero cambio de estación. Así que hay que ir pensando en lavar las prendas más pesadas antes de guardarlas. Así el año que viene las tendremos listas y oliendo a fresco para ponérnoslas. Ya sean de lana, mezclas o sintéticos, nunca sabemos cómo lavarlos. A menudo confiamos en el remojo, pero no siempre es la mejor solución. De hecho, no todo el mundo sabe que las lavadoras modernas tienen varias funciones diseñadas precisamente para preservar incluso los tejidos más delicados. La primera operación muy importante al lavar nuestros plumíferos es cerrar las cremalleras. Este paso es esencial para evitar que se estropee la tela por el roce. También hay que darle la vuelta a la prenda. Si la prenda no está muy sucia y no tiene manchas, es posible realizar un ciclo de lavado delicado a una temperatura de 30 grados. Simplemente añadimos el detergente adecuado. Por último, añade una pequeña cantidad de suavizante. Es importante no abusar de la cantidad de suavizante, ya que podría estropear la prenda. Si, por el contrario, el tejido está muy sucio, es mejor optar por un programa más intenso. Podríamos elegir un programa específico para chaquetas y plumíferos. Si no es posible, un ciclo de lavado para prendas sintéticas a baja temperatura estará bien. Damos también luz verde al centrifugado de alta velocidad porque la intención es eliminar la mayor cantidad de agua posible. Este paso es esencial para eliminar el agua y evitar que el material del interior se seque mal y se deforme. El tercer botón de la lavadora que muchos desconocen Secado Para el secado es preferible utilizar una secadora, para que el material se seque completamente y al mismo tiempo se hinche. Durante un tiempo de al menos 1 hora o 1 hora y 30 minutos. Sin embargo, si no tienes secadora, no te preocupes, cuelga tus chaquetas al aire libre. Asegúrate de colgarlos por la parte inferior. Además, deben batirse más o menos cada hora para que se hinche el material interior. También es importante que el proceso de secado dure al menos un día y que haya mucho sol.