¿Qué hacer cuando se me atasca el fregadero y no traga agua? Aunque parezca un problema sin importancia, este inconveniente podría saltarnos a la cara en cualquier momento. Un atasco puede darse en cualquier lavabo o desagüe que tangamos por casa y los motivos podrían ser muchos, así que lo más conveniente es que tengas a mano algún truco casero con el que hacerle frente y ahorrarnos disgustos a la larga.

Si bien una vez se ha formado el atasco es difícil ponerle solución sin mancharnos las manos o llamar a un profesional, puedes acortar la problemática con ciertos trucos que además ayuden a disminuir riesgos. El consejo más habitual que debes seguir de manera rutinaria es disminuir el problema en la medida de lo posible: quita los restos que caen hacia el desagüe después de limpiar los platos o los pelos después de peinarte. Al fin y cabo, estos elementos suelen causar bastantes problemas a la hora de colarse, ya que poco a poco van acumulándose hasta impedir el paso del agua.

Aquí te dejamos un truco a tu disposición ideal para atajar este problema y ganarle la partida a los atascos. Lo único que necesitas es colocar una pastilla que seguramente tengas por casa, ya que son las mismas que usas para el lavavajillas. Una vez la hayas colocado sobre el desagüe, vierte encima agua hirviendo para que poco a poco vaya disolviéndose y, de esta manera, acabe con todos los restos acumulados en las tuberías.

Una vez hayas acabado con esto, te dejamos otro truco adicional. Debes tener en cuenta que el grifo no es el único en el que se acumulan restos y que, por lo tanto, no cumple con su función. En este caso, debes centrarte en el rebosadero del freadero o del lavabo, que es el que evita que si por un descuido te has dejado el grifo abierto el agua no inunde la estancia.

Lo único que debes hacer es echar el desengrasante en sus orificios y pasar unos bastoncillos de los oídos por dentro para limpiar todos los restos posibles. De esta manera y gracias a su diminuto tamaño descubrirás que en el algodón sale pegada muchísima suciedad que a la larga puede convertirse en un verdadero problema.

