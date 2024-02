El cuarto de baño es una de las estancias más importantes de cualquier casa. Todos lo usamos varias veces a lo largo de un mismo día, sin embargo, no se le suele prestar la misma importancia que a otras estancias del hogar, como pueden ser el salón o las habitaciones, a la hora de decorarlo. Y esto es un error. Una buena decoración del baño es fundamental para sentirnos cómodos en él y, sobre todo, para ahorramos tiempo y esfuerzo en el momento de la limpieza y desinfección.

Es habitual que el baño se llene rápidamente de productos de aseo e higiene íntima. Estos muchas veces son artículos personales que no se comparten con otros miembros de la casa. Cada persona tiene sus preferencias o sus necesidades, las cuales no tienen porqué coincidir con las de los demás, por lo que no es para nada extraño que un mismo cuarto de baño haya varios botes de champú, de gel corporal, de pasta de dientes o de cremas para el cuidado de la cara, por ejemplo.

Por lo tanto, si no se prevé una decoración práctica y funcional del baño puede suceder que no se disponga de espacio de almacenaje suficiente, de manera que todos los tarros terminen desperdigados y colocados como sean en cualquier rincón. Y, como a nadie le gusta perder el tiempo buscando aquello que quiere usar o moviendo botes para poder limpiar correctamente las superficies, Ikea ha ideado la solución perfecta para que puedas mantener el orden en tu baño sin necesidad de realizar ninguna reforma.

Mueble 2 en 1

Entre la amplia gama de productos que ofrece el gigante sueco, destaca el taburete de la línea MUSKAN que se vende por un precio de 44,99€. Se trata de un mueble 2 en 1. Es una banqueta que, al mismo tiempo, hace las funciones de cajón de almacenaje. Esto lo convierte en ideal para cualquier cuarto de baño o habitación porque, aunque es un mueble diseñado para el aseo, el estilo atemporal y minimalista que le proporciona su color blanco y su gran versatilidad, hacen que pueda colocarse en cualquier estancia de la casa sin ningún problema porque combina con cualquier otro elemento decorativo y estilo. “Es una solución flexible y móvil con muchas funciones diferentes. Perfecta para espacios pequeños”, agregan desde Ikea. Y es que con unas medidas de 37 centímetros de ancho, 37 de fondo y 50 de altura cabe en cualquier hueco sin restar almacenamiento. Debajo de su tapa cuenta con mucho espacio para guardar lo que quieras: toallas, tarros de cremas, papel higiénico o el secador de pelo, por ejemplo, llegando a soportar un peso máximo de 100 kilogramos.

Además, siguiendo con su filosofía de lograr la máxima comodidad y funcionalidad, la empresa sueca se ha asegurado de que la limpieza del taburete también sea muy sencilla y su durabilidad prolongada. MUSKAN está fabricado con álamo macizo y pintura acrílica. Así, al estar la superficie barnizada, para su mantenimiento tan solo basta con limpiar el mueble con un paño humedecido en detergente suave y secarlo, posteriormente, con otro que ya esté seco.