Medias en el congelador: la fórmula ideal para hacerlas indestructibles

Las medias son uno de los accesorios más prácticos de la temporada invernal y otoñal. Independientemente de su diseño o de su color, cumplen con creces su objetivo. Y es que a la vez que nos permiten poder seguir disfrutando de faldas y vestidos sin morir de frío en el intento, aportan a nuestro outfit un toque elegante y sofisticado. Sin embargo, su función estética queda eclipsada y empañada casi siempre por su delicadeza, pues las medias son también una de las prendas más frágiles que existen.

Basta un mínimo roce, contacto o enganchón con otros textiles para que se rompan y aparezcan las temidas carreras. A veces incluso menos, porque ya en el momento de ponerlas, cuando las estás subiendo se estropean. Esto es algo tan habitual que da la sensación de que solo con mirarlas ya se rompen.

Si bien es cierto que, como sucede con cualquier prenda, con el paso del tiempo y el uso se terminarán desgastando y rompiendo, la realidad es que las medias pueden tener una vida útil mucho mayor. No tienen porqué ser solo de usar y tirar. Existen algunos trucos caseros muy sencillos de aplicar que te permitirán ahorrarte dinero y disgustos a partes iguales a la hora de lucir este complemento y que hemos descubierto, cómo no, gracias a las redes sociales. Si sigues estos tres trucos compartidos por la cuenta de TikTok @hogardiez, no tendrás que preocuparte por las carreras en tus medias durante un largo periodo de tiempo.

Al congelador

Cuando compres tus medias, el día antes de estrenarlas, simplemente mójalas con agua fría, mételas en una bolsa hermética asegurándote de que quede bien sellada para evitar olores, e introdúcela en el congelador durante toda la noche. Las bajas temperaturas del electrodoméstico lograrán endurecer las fibras, lo que te ayudará a evitar roturas futuras. Eso sí, cuando las saques debes aclararlas con agua templada y dejarlas secar. Puedes dejarlas secar de forma natural o poniéndolas en el radiador para acelerar el proceso. No obstante, nunca dejes que se sequen al sol.

Utiliza laca para el pelo

Antes de salir de casa y una vez tengas ya puestas tus medias, rocíalas con un poco de laca para el cabello. Gracias al efecto fijador de este producto te podrás mover con mayor tranquilidad ya que sus elementos ayudarán a que las fibras de la prenda se endurezcan siendo, por lo tanto, más complicadas de romper.

Aplica esmalte de uñas

Aunque siempre es mejor prevenir que curar, en caso de que ya se te hayan formado pequeños agujeros, aplica un poco de pintauñas sobre ellos o en los extremos de la carrera. Si bien es cierto que la rotura no desaparecerá, sí que evitará que crezca más, y que, por ende, se extienda y arruine por completo tus medias.