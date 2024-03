Cortar la punta del papel aluminio, la tendencia que debes usar en la cocina

Hay ciertos productos o elementos que son comunes en todas las casas. El papel de aluminio es, sin duda, uno de ellos y no solo por sus múltiples usos en la cocina. Más allá de envolver bocadillos, de ayudar en la elaboración de ciertos alimentos, de aislarlos de olores o de aumentar su conservación y frescura, por ejemplo, el papel de plata es también un gran aliado en muchos otros ámbitos y tareas domésticas. Tan pronto sirve para acabar con el encrespamiento del pelo o poner mechas en la melena, como para aislar el calor que emiten los radiadores y mantener así la casa caliente durante más tiempo ahorrando energía. Incluso es capaz de aliviar ciertas dolencias o molestias articulares al envolver cualquier zona del cuerpo con él.

Su versatilidad y sus propiedades son innegables. El papel de plata te puede sacar de muchos apuros de forma sencilla y económica. Sin embargo, tiene un inconveniente muy molesto. Se trata de su dificultad para cortarlo de forma recta. Es muy probable que hayas experimentado esa sensación de frustración y rabia a la hora de partir un trozo de este material. Por más paciencia y empeño que le pongas no hay manera de equilibrar las numerosas capas que, misteriosamente, se han ido generando en el rollo de papel de plata. El enredo es tal que, al final, no solo pierdes tu tiempo, sino que además terminas desperdiciando parte del papel o agravando aún más el lío. Incluso puede que te haya hecho perder toda la paciencia y tu cabreo sea tal que no hayas tenido más remedio que tirar el rollo entero a la basura.

No desperdicies más papel

Por suerte, existe un sencillo truco que te permitirá envolver tu bocadillo muy fácilmente y sin agobios ni frustraciones. La solución, como viene siendo habitual en los tiempos que corren, viene de la mano de las redes sociales. La usuaria de TikTok @mamauniversitaria2.0, conocida por sus diversos consejos de cocina, ha compartido con sus más de 35 mil seguidores el modo correcto de desatascar el papel de plata y poder volver a utilizarlo entero.

Es un truco sencillo y muy rápido. Solo tendrás que cortar un trozo de ese papel enroscado, arrugarglo y darle forma de bola. Después, con esa bola que has creado, rasca toda la superficie del rollo que se ha quedado atascada, como si fuera una lija. Los trozos se irán cayendo y llegará un momento en el que todas las capas se quedarán uniformes volviendo, por lo tanto, a su estado original para que puedas emplear láminas enteras de papel. Eso sí, cuando acabes tendrás que limpiar la superficie donde hayas rascado ya que al frotar se irán cayendo restos de las capas de papel que se han ido igualando.