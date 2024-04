Adiós al armario auxiliar: la solución de Ikea con ruedas que es más práctica y ergonómica

Con la Semana Santa recién terminada, es momento de volver a la rutina. Tras estas jornadas festivas y de desconexión toca volver, poco a poco, a la oficina unos y al colegio otros. Y aunque es probable que sean muchos los que estén ya empezando a tachar del calendario los días que faltan para las próximas vacaciones, para las de verano, lo cierto es que aún quedan un par de meses por delante. Una espera que, aunque no parezca ya tan lejana, sí que puede hacerse bastante larga y pesada, incluso estresante en algunos momentos.

Porque pasarse el día sentado tras la pantalla de un ordenador o frente a una torre de apuntes y de tareas escolares pendientes no es nada apetecible y puede resultar agotador, especialmente si no disponemos de un espacio de trabajo ordenado y práctico. Y es que el orden y la funcionalidad, son unas cuestiones imprescindibles, y ya no solo para rendir a gusto y evitar tentaciones o distracciones, sino también para desenvolvernos en nuestras labores y prevenir el agotamiento mental. Un espacio de estudio y de trabajo debe estar bien diseñado y para ello hay que contar con elementos y con mobiliario que tengan sentido, que realmente aporten y que no estén por estar, como el carrito con ruedas de la colección ÖVNING de Ikea que tiene un precio de 55 euros.

Solución de almacenaje polivalente y móvil

Entre la inmensa y variada gama de artículos y productos que el gigante sueco tiene a la venta, este es, sin duda, uno de los más queridos y aclamados por los consumidores. Así lo demuestra su puntuación de 4,9 sobre 5 y sus numerosos comentarios positivos. “Muy práctico, lo tenemos bajo un escritorio guardado pero se puede mover fácilmente por toda la casa. Muy funcional”, decía una compradora. “Es un mueble bajo que da mucho juego por las posibilidades de almacenaje que ofrece. Las ruedas le dan mayor utilidad permitiendo el fácil desplazamiento. Me ha resultado muy útil para ordenar la habitación de los niños”, apuntaba otra. Y es que, a pesar de que este carrito ha sido inicialmente diseñado para que los pequeños de la casa pudieran guardar todos los materiales que necesitan para estudiar y hacer los deberes y dejar así el escritorio más despejado, la realidad es que sirve para todo.

Se trata de una solución de almacenaje flexible y portátil. Fabricada en metal blanco con detalles en verde grisáceo, los colores aportan frescura y sencillez a la estancia lo que le permite combinar estéticamente con ella. Asimismo, gracias a sus 70 cm de altura, sus 54 cm de longitud y sus 33 cm de ancho, se adapta perfectamente a cualquier hueco y rincón. Cabe en todas partes y no por ello tiene menos capacidad de almacenamiento. Al contrario. Da para mucho. Tiene cuatro estantes de diseño abierto en la parte frontal que se pueden montar alineados o de forma simétrica; así como otro compartimiento en uno de sus laterales y un panel superior de almacenaje con bordes elevados.

Asimismo, incluye un gancho frontal que se puede colocar donde se quiera y cuatro ruedas en la parte inferior que lo convierten en un mueble movible. “El carrito es fácil de llevar de un sitio a otro y cuenta con un gancho que se puede mover. Tu pequeño podrá llevar fácilmente el carrito hasta la cocina o el salón tirando o empujando el borde redondeado de la parte superior”, indica el fabricante.