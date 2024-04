Adiós a perder espacio con una mesa de salón: la mesa de madera de Ikea que se adapta al sofá y es ideal para comer o picar

Posiblemente no sean lo primero en lo que nos fijemos al entrar por la puerta del salón y seguramente tampoco sean lo primero que se nos pase por la cabeza al hablar o al pensar en la decoración de esta estancia, pero no por ello las mesitas auxiliares dejan de ser relevantes. Más bien todo lo contrario. Son imprescindibles. Aportan funcionalidad, confort y estilo. Son el claro ejemplo de que lo realmente importante, de que lo realmente esencial es “invisible a los ojos” y pasa desapercibido. Porque sí, las mesas auxiliares no llaman tanto la atención como otras piezas mobiliarias, pero cuando no están las echamos en falta. Su ausencia se nota, y mucho.

A nadie le gusta tener que perder tiempo buscando entre los cojines del sofá el mando de la televisión, ni correr el riesgo de dejar las gafas sobre los cojines en donde alguien se puede sentar o dejar un vaso lleno de agua en el suelo por no tener otro lugar en el que ponerlo a buen recaudo. Unas circunstancias molestas que no suelen acabar bien casi nunca y que, sin embargo, se solucionarían de un plumazo, porque directamente no existirían, con una mesita auxiliar. Y es que la funcionalidad de estos muebles te puede salvar de muchos problemas. Si dispones de pocos metros cuadrados en casa una mesita auxiliar como la de la línea OLSERÖD que ofrece Ikea se convertirá en tu gran aliada.

Dos posiciones con dos alturas

Se trata de una mesa multifuncional y multiusos práctica y muy, muy cómoda. Porque por el precio de una podrás tener dos. Y es que tan pronto la puedes usar como mesita auxiliar ligeramente más alta con la que poder comer desde el sofá mientras ves la televisión, como puedes utilizarla de mesa de centro algo más baja para cuando tengas visitas. “Con OLSERÖD tendrás dos mesas en una. El práctico diseño de la mesa auxiliar te permite acercar el tablero a tu regazo para cenar mientras ves la televisión sin que te manches y podrás estirar las piernas sin que te moleste la estructura inferior. Además es estable y espaciosa para poder comer en ella. El tablero tiene el hueco suficiente para un plato, un vaso y cubiertos y es fácil de limpiar”, dice Ikea.

La transformación de una a otra es muy sencilla. Simplemente debes quitar el tablero de la estructura inferior, ponerla de lado y colocar nuevamente el tablero con las fijaciones que hay bajo el propio tablero. Además, elijas la posición que elijas, tendrás siempre a tu disposición una bolsa ajustable perfecta para guardar cualquier objeto pequeño que quieras tener a mano. Desde el móvil, hasta las gafas, un libro, el mando de la televisión o, incluso una botella. Lo que quieras, porque además en caso de que se manche, al estar fijada a la estructura inferior con un cierre con velcro se puede quitar fácilmente y lavar sin problemas.

Y aunque la mesita cuenta con un diseño industrial que combina con la mayoría de decoraciones aportando un estilo diferenciador y personal al hogar, Ikea pone igualmente a disposición de sus clientes un mismo modelo en colores diferentes: el efecto abedul amarillo oscuro y el gris oscuro. Ambos muebles se pueden mover de un lugar a otro de la casa fácilmente, tienen las mismas medidas de 53x50 cm, soportan la misma carga máxima de 15 kg y se venden por el mismo precio de 39,99 euros.