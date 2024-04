Una hoja de laurel en la venta: adiós a las polillas que entran cuando la tenemos abierta

Cuando encuentran refugio en nuestros armarios, las polillas son un verdadero incordio. Porque causan daños irreversibles en el material. Por eso, en este artículo, te presentamos un ingrediente sencillo y natural para deshacerte de ellas.

Insectos sin escrúpulos

Como las cucarachas de jardín, los gusanos negros, los avispones asiáticos y los mosquitos. O las hormigas y polillas... ¡Estas últimas son pequeñas pero muy temibles!

Su presencia no debe pasarse por alto, ya que pueden causar daños importantes. Cuando las polillas invaden tus armarios, no hacen las cosas a medias. Se cuelan en la comida para alimentarse en abundancia. Ya sea en pasta, especias, harina o arroz, no tienen escrúpulos. También se alimentan de muebles, aunque sea dejando agujeros a su paso. Peor aún. También devorarán tu ropa y todo lo que haya en tu armario.

En resumen, pueden hacer de tu vida un infierno. Sobre todo porque ponen muchos huevos. Las hembras dejan entre 40 y 50 huevos en tu ropa.

Así que la pregunta es, ¿cómo deshacerse de ellas sin utilizar productos tóxicos? Tranquilo, hay métodos eficaces, como los repelentes caseros o naturales.

Es un método muy sencillo que no requiere demasiado tiempo ni energía. Así que puedes hacer tu propio repelente de polillas utilizando un ingrediente natural increíble.

Este ingrediente neutraliza las polillas

La hoja de laurel te ayudará a deshacerte de las polillas en un tiempo récord. Es un ingrediente milagroso con propiedades increíbles.

Aunque el laurel es muy utilizado en gastronomía, también tiene otros usos que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, los expertos recomiendan colocar hojas o ramas en el interior de armarios, roperos o cajones. Y con razón. El olor de las hojas de laurel es insoportable para las polillas. Por eso las repelen con tanta eficacia. Así no se multiplicarán a una velocidad vertiginosa.

Las hojas de laurel son muy fáciles de conseguir. Pero si no las encuentras, hay otro ingrediente que funciona igual de bien: el eucalipto.

Así es. Esta otra solución también te ayudará a deshacerte de estas polillas sin escrúpulos. Además, el eucalipto tiene un olor muy fuerte que no gusta a estos insectos.

Existen otras soluciones para evitar que las polillas se multipliquen. Por ejemplo, mantén limpios armarios y roperos. Asegúrate de guardar la ropa limpia.

Y eso no es todo. También debes tirar del armario los alimentos caducados. Porque atraen a las polillas. Por último, no olvides tirar los paquetes de harina, pasta o arroz, donde estos bichos han encontrado refugio.