Planchar las deportivas: el secreto para dejarlas como nuevas sin frotar y no estropearlas en la lavadora

La expresión de “estar más contento que un niño con zapatos nuevos”, no puede ser más acertada. Y es que pocas sensaciones hay más gratificantes que estrenar calzado. A todos nos gusta y todos tratamos, especialmente, durante sus primeros usos, de mantenerlo impecable durante el máximo tiempo posible. Porque en esos primeros paseos prestamos atención a elementos externos a los que normalmente ignoramos. Atajar por una calle un poco más sucia, en la que hay obras, por ejemplo, o recortar tiempo a nuestra ruta atravesado por un parque, no es ahora prioritario. En esas primeras pisadas, la fuerza con la que apoyamos el pie en el suelo es menor a la habitual, al igual que la forma de doblar el empeine es mucho más suave y delicada.

Sin embargo, con la costumbre, con el uso y el paso del tiempo ese mimo y cuidado inicial terminan desapareciendo. Las prisas del día a día y la comodidad y versatilidad de este nuevo calzado, en especial de las zapatillas deportivas, se termina imponiendo. Pasan a ser una prenda o un accesorio más de nuestro armario. Algo normal que lucimos muy a menudo y que, precisamente, por ello, por el trote que les damos, empiezan a desgastarse. Aparecen manchas en la suela, en los cordones y arrugas en la puntera, por ejemplo, que pueden darle un toque de dejadez y un aspecto envejecido muy antiestético.

Por suerte, existe una forma muy sencilla de acabar con alguno de estos problemas. Es posible decirle adiós fácil y rápidamente, por ejemplo, a esas molestas y feas arrugas que salen en las deportivas. La cuenta de TikTok @aniesoy ha compartido un truco para solucionar este inconveniente en un vídeo que ya se ha vuelto viral alcanzando las 3,2 millones de visualizaciones.

Unos calcetines, un paño y una plancha

Para poner en práctica este truco, lo primero será rellenar la puntera de la zapatilla con papel de periódico o calcetines, por ejemplo, de manera que el material de la deportiva quede lo más estirado y firme posible. Aunque en el vídeo esto no se muestra y realmente este es un paso que puede obviarse, es muy recomendable seguirlo porque facilita enormemente el proceso. Cuanto más lleno esté el interior del zapato, más fácil y rápido se irán las arrugas. A continuación, hay que humedecer en agua caliente un trapo, toalla o bayeta limpia -lo que tengas más a mano- y colocarla rápidamente y mientras aún esté caliente sobre las arrugas de la deportiva.

El siguiente paso será encender la plancha con la temperatura más baja posible y pasarla sobre la toalla ejerciendo una presión adecuada que no sea demasiado fuerte y en intervalos de unos 10 segundos, aproximadamente, para evitar que el zapato se queme. Habrá que repetir este proceso las veces que sean necesarias, según cómo de profundas sean las arrugas de la zapatilla. Ahora bien, una vez que se hayan ido por completo las arrugas, porque se irán perfectamente sin apenas esfuerzo, habrá que apagar la plancha y retirar el paño húmedo, pero no el relleno, el cual debe permanecer en el interior del zapato hasta que se enfríe, aunque es recomendable que siempre permanezca para que el calzado no pierda su forma.

