Adiós a tirar la sandalias de verano: si se te ha roto una tira, solo necesitas un pincel

Aunque todavía quedan unas cuantas semanas para que entremos oficialmente en verano, el calor y el sol empiezan ya a hacer de las suyas en buena parte de la geografía nacional. Y es que si este invierno ha sido el más cálido de la serie histórica de España, la primavera no va a ser menos, ni lo está siendo. Se espera, de hecho, que venga también con unas temperaturas más elevadas de lo que debería ser habitual y normal para estas fechas. Una circunstancia que, entre otras muchas cuestiones, nos obliga a tener que realizar el cambio de armario antes de tiempo.

Y, si bien es cierto que hay mucha persona precavida que todavía se resiste a guardar definitivamente aquellos jerséis más mullidos y esas chaquetas abrigadas, a lo que no pueden negarse es a empezar a sacar el calzado más primaveral y veraniego. Con la llegada del buen tiempo y del calor, es imposible no sucumbir a la frescura y al confort de unas alpargatas. No hay verano ni primavera sin un bonito par de alpargatas en los pies. Y es que este calzado se ha consolidado ya como uno de los favoritos de esta época gracias a su versatilidad y comodidad.

No hay más que pasarse por las zapaterías para comprobar su éxito. Porque hay alpargatas de todo tipo. Las hay de todos los tamaños, de todos los colores y estampados, de todas las alturas y de todas las formas imaginables. Que si color beis, que si rosa, que si verde; que si lisas o con dibujitos; que si una talla 38, una 43 o una 32, que si de cuña alta o planas, que si lazos o no lazos… Se puede decir que existe un modelo ideal para cada pie, para cada persona. Ahora bien, todas ellas comparten un mismo problema: la suela de esparto que se estropea.

Porque el esparto es un material bastante delicado. El uso intensivo que, por ejemplo harán de ellas muchas personas los próximos días con la Feria de Abril de Sevilla, así como la lluvia y el contacto frecuente con el césped, el barro, un terreno irregular o incluso el asfalto provoca un roce que tiende a desgastarlo muy rápidamente. Aparecen manchas y deformaciones. Y resulta complicado que unas alpargatas aguanten en buenas condiciones de una temporada a otra. Por suerte, existe un truco casero y muy sencillo de aplicar para protegerlas ya no solo durante la Feria, sino también durante todo el verano.

Solo necesitarás 3 ingredientes

La usuaria de Tiktok @celiaguerres es quien ha compartido el consejo para el cual tan solo necesitarás cola blanca, agua y un pincel. La idea es crear una especie de capa protectora que habrá que untar por el esparto. Así, en un vaso se deberá mezclar un poco de cola con un poquito de agua y remover muy bien para que queden ambos ingredientes mezclados. Cuando el mejunje esté listo solo quedará “pintar” con el pincel el esparto y los bordes y dejar secar. De esta forma tendrás protegidas tus alpargatas favoritas con una capa invisible, barata y muy efectiva.