Paula Echevarría y Miguel Torres ya tienen todo listo para la llegada de su primer hijo en común. La asturiana ha mostrado en su Instagram la habitación que han elegido para el bebé. Han creado un espacio en tonos verde agua, azul y mostaza al que no le falta detalle. El pequeño tendrá su cuna, su cama, su cambiador, un sillón, una cómoda y un montón de peluches. Y en ese punto de la decoración es donde no han coincidido todas las fans de la actriz asturiana.

Para la elaboración del cuarto del bebé Paula ha elegido a la misma empresa que elaboró la de Daniela cuando nació hace 13 años. "Cuando supe que Miguel venía en camino no lo dudé ni un segundo.. tenían que ser ellos otra vez", explica la actriz.

El resultado es un espacio acogedor que muchas de las amigas de Paula han definido como "precioso". Sin embargo, hay quien también sacó puntilla al asunto. "Muy bonita pero los peluches cabeza adheridos a la pared me recuerdan a los trofeos de caza o las cabezas de toros que exponen los toreros. Espero que esa no era la idea. No me pega nada que te gusten semejantes aficiones", le comentaba. En cuanto alguien hizo la primera mención a las cabezas de peluche de una jirafa y un león que colgaban de la pared, muchas otras personas destacaron que eso era lo que menos les gustaba de la habitación.

Paula Echevarría sabe que no se puede gustar a todo el mundo y está acostumbrada a las críticas. En lo único que está centrada ahora es en su maternidad y en la llegada del nuevo miembro de la familia.