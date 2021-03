El regreso de Lady Di

Aunque quedan semanas para que termine el rodaje del “biopic” de “Spencer” y aún más para ver el resultado, su protagonista, la enigmática Kristen Stewart, parece muy satisfecha del trabajo que se está haciendo y ha compartido en su cuenta oficial de Instagram un nuevo retrato caracterizada como Lady Di.

A los pocos minutos de la publicación, el ejército de seguidores de la actriz han colapsado las redes con “likes” y halagos a la joven, que saltó a la fama como Bella Swan en la saga “Crepúsculo”.

En la imagen, Stewart, de 30 años, aparece sonriendo tímidamente como lo hacía la malograda princesa. En su sobrio atuendo destaca el famoso anillo de compromiso que le regaló el príncipe Carlos. Se trata de un diseño de la joyería de Garrard & Co, con un gran zafiro y 14 diamantes, que posteriormente se convirtió en el anillo de compromiso que el príncipe Guillermo entregó a su entonces prometida Catalina Middleton.

La mediática fotografía fue publicada después de que el equipo grabase unos días en Alemania y se trasladarse a Reino Unido para completar las últimas escenas de esta cinta que se ambienta en un fin de semana de 1991 en el que Lady Di tomó la decisión de divorciarse del hijo de la reina Isabel II. La trama tiene lugar en el espacio de tres días, en una de las últimas vacaciones de Navidad que pasaría como miembro de la Casa de Windsor en la finca de Sandringham, en Norfolk.

“Es muy contenida”, declaró el director del filme, Pablo Larraín. “Pasaron Navidad ahí durante muchos años y es ahí donde decidimos ambientar la película a principios de los años 90, pero no somos demasiado específicos. Es Nochebuena, Navidad y el día después de Navidad… Así entendemos qué es lo que ella quiere y qué hará’”, afirmó y aclaró que el divorcio de la pareja, en 1996, y la trágica muerte de Diana, en 1997, no formarán parte de la historia. “Ella murió años después del momento en el cual nuestra historia está ambientada, de modo que no trataremos esos temas”, destaca. “Solo son tres días de su vida y en esa breve cantidad de tiempo, eres capaz de tener una mayor y más amplia perspectiva de quién era ella. Todos sabemos cuál fue su destino… Y no necesitamos llegar a ese punto”, matizó y añadió: “Stewart puede ser muy misteriosa y muy frágil y, también puede ser muy fuerte, lo cual es justamente lo que necesitamos… Es hermoso ver la manera en que respondió al guion y cómo está abordando al personaje”.

La estrella californiana, que es imagen de Chanel, nunca ha ocultado sus miedos a la hora de interpretar a la madre de los príncipes Guillermo y Enrique. Dudas que Stewart ya insinuó el pasado mes de enero cuando publicó su primera imagen caracterizada de Diana. Una instantánea que impactó por su enorme parecido y que además, guardaba semejanza con el conjunto de Chanel: camisa negra a juego con sombrero de redecilla y abrigo de tweed rojo, que llevó Diana en un servicio religioso en Sandringham el día de Navidad de 1991.