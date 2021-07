“La boca junta” es el nuevo tema que el asturiano Melendi ha publicado en colaboración con el dúo Mau y Ricky para animar este atípico verano. El cantante estrenó ayer tanto la canción como el vídeo en Youtube, y quiso compartir este momento con sus seguidores a través de un directo por Instagram. El ovetense se encontraba preparándose para dar un concierto en el Teatro Real de Madrid pero sacó un momento antes de la prueba de sonido para presentar a sus fans la nueva canción, junto a los dos hermanos venezolanos, que también se conectaron.

Ante miles de espectadores, los tres cantantes compartieron anécdotas del proceso de creación del tema y de la grabación del videoclip. El vídeo, de 4 minutos de duración, cuenta con numerosos efectos especiales, ya que en él simulan encontrarse en el interior de un videojuego. Para ello Mau y Ricky desvelaron que tuvieron que utilizar un parapente, mientras Melendi aseguraba que nunca se lo había pasado tan bien haciendo una canción como con ellos, y que esperaba poder repetir.

Esta canción es el primer sencillo del que será su undécimo álbum de estudio, del cual hace días adelantó el nombre en una publicación en Instagram: “Likes y cicatrices”. “A pesar de la distancia he tenido la suerte de poder juntarme con muchos amigos que me han prestado su talento para dar forma a este racimo de ilusiones”, escribió Melendi en la red social sobre este futuro disco, en el que lleva trabajando más de dos años. Por tanto, parece que la de Mau y Ricky no será la única colaboración con la que ha contado el asturiano.

“La boca junta” llega en un momento muy dulce para Melendi, ya que está viviendo un verano de grandes alegrías y éxitos. Para el concierto en el Teatro Real de ayer había conseguido vender todas las entradas. Estaba previsto que el emblemático escenario de la capital fuera testigo de un repaso a sus canciones más conocidas, como “Sin remitente”, “Tocado y hundido” o “Lágrimas desordenadas”.

Además, el pasado 13 de julio brilló en su primer concierto en el Festival Starlite de Marbella y espera hacer otro “sold out” en la Plaza de Toros de Murcia. El mes de agosto también se presenta agitado para el cantante, ya que se subirá a varios escenarios de importantes festivales de todo el país, visitando Santiago de Compostela, Chiclana de la Frontera y Castellón, entre otros.

A esta agenda musical hay que sumar también su éxito en la última edición de “La Voz Kids”, que celebró el pasado viernes 23 de julio su final en Antena 3. El barcelonés Levi Díaz, de 10 años, se alzó como vencedor de la sexta temporada del talent musical y Melendi ha sido su coach durante el transcurso del programa.

“Divertida, bonita y alegre”

Sin embargo, el cantante no pudo estar presente en la coronación de su pupilo, y explicó en un video al principio del programa que su ausencia se debía a un motivo “de causa mayor”. También asistió al momento de la victoria a través de una videollamada, en la que definió a Levi Díaz como “un niño maravilloso que tienen clarísimo lo que quiere”, y asegurando que siempre había visto en él algo muy especial.

Con veinte años de carrera a sus espaldas, Melendi es uno de los artistas más relevantes del panorama musical español, y las cifras avalan esta afirmación: 28 discos de platino, 6 discos de oro y 4 mil millones de reproducciones entre Youtube y Spotify.

El asturiano parece seguir incombustible y con ganas de seguir acumulando éxitos en su trayectoria. Por tanto, espera que esta nueva canción tenga buena acogida por parte del público. El asturiano la definió como “divertida, bonita y alegre” y perfecta para que todo el mundo la baile y la disfrute durante el resto del verano.