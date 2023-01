Gloria Estefan, de origen asturiano, al Salón de la Fama de los Compositores

La artista Gloria Estefan, de origen asturiano (su abuelo que era natural de Pola de Siero emigró a Cuba a los 17 años) entrará a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores. Junto a ella, han sido elegidos también Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glen Ballard, Teddy Riley y Liz Rose.

Está previsto que estos siete artistas sean homenajeados durante una gala, que tendrá lugar el próximo 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Estefan, que es reconocida por popularizar exitosamente ritmos latinos en el mercado con temas tan populares como "Rhythm Is Gonna Get You" y "Let’s Get Loud", formará paerte de la citada institución, ubicada en una galería del Museo de los Grammy en Los Ángeles. La cantautora, nacida en La Habana en 1957, mostró su agradecimiento a través de las redes sociales "Gracias a mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor". De este modo, la compositora, actriz y productora, que ha ganado siete premios Grammy, se suma a destacados compositores como el cubano Ernesto Lecuona y la artista de ascendencia brasileña Linda Perry quienes ya forman parte del citado salón.