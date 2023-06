"Hoy os presento este libro, diferente al que tenía pensado escribir, pero tal vez por ello aún más interesante. Una novela biográfica con hechos y personajes reales. Una historia con una protagonista a la que he llegado a admirar, pero a quien nunca he conseguido comprender realmente. Sin duda, el personaje más fascinante de las últimas décadas". Con estas palabras la periodista y novelista Nieves Herrero presentó este miércoles, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el proyecto literario en el que ha estado enfrascada en los últimos años, 'La baronesa', una novela sobre la vida de Tita Cervera que ha acabado como el rosario de la aurora. O no tan bien como Herrero soñó al principio.

Durante tres años ha sacado tiempo de donde casi no lo había para entrevistarse horas y horas con Carmen Cervera en su casa de La Moraleja. La tertuliana televisiva, de 66 años, que además conduce un programa de radio diario en Onda Madrid, cogía su coche e iba al encuentro de su protagonista.

Putin y el padre de las mellizas

En las 700 páginas del libro, que se divide en siete capítulos, se revelan cosas, como el ofrecimiento del presidente ruso, Vladimir Putin, para llevar a su país la colección de Tita, pero en cambio no se despejan las dudas sobre la paternidad de las mellizas de la baronesa, nacidas tras una gestación subrogada en EEUU, pero aún así, con un asombroso parecido con Borja, el primogénito de la aristócrata, fruto de su relación con Manolo Segura y adoptado cuando solo era un bebé por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza cuando se casó con su madre. "Hay datos que he mantenido en secreto, porque Tita me los confesó en secreto", ha dicho Nieves sobre este asunto, sobre el que se dan otros detalles en la novela.

"Tita Thyssen me contó con toda sinceridad quién fue el donante"

"Tita Thyssen me contó con toda sinceridad quién fue el donante. Sin embargo, por respeto a la confidencialidad de las conversaciones mantenidas con ella para el libro que se frustró y el derecho a la intimidad de las menores, el secreto seguirá a salvo conmigo hasta que ella, como ha anunciado, desvele públicamente la identidad del padre", explica en el libro. Y, también, que quizá espere a que sus hijas alcancen la mayoría de edad para contarlo.

Nunca soltó ni una lágrima

La periodista explicó que no sabe la verdadera razón por la que se rompió su aventura literaria: "Mi única condición fue narrar las cosas tal y como han sido, con luces y sombras. Lo que no podíamos era reinventar su vida. Durante tres años, me introduje en su casa y en su mundo. Mantuvimos largas conversaciones y compartimos secretos. En chándal y sin maquillaje". Durante aquellos encuentros la baronesa no llegó a emocionarse, siempre estuvo sonriente.

Nieves Herrero, en cambio, rompió a llorar nada más empezar la presentación de la obra que acaba de publicar con Ediciones B. Contó que la viuda del barón Thyssen dejó colgado el proyecto sin previo aviso y sin explicación. Dejó de contestar a sus llamadas y mensajes, y se rescindió el contrato, pues la idea inicial era que el libro lo firmasen ambas. "No sé lo que ha pasado. Mi relación con ella ahora es nula", dice ahora la ahora única autora.

Destrozada "psicológicamente"

Herrero se enteró por la prensa de la ruptura. La baronesa lo soltó en el programa 'Espejo Público', que la entrevistó por su 80º cumpleaños, el 23 de abril. "Aún no me he recuperado psicológicamente", ha dicho la escritora, que ha contado en el mismo programa que las dos tuvieron "una relación más personal, propia de dos personas que se aprecian. Y de repente, esa relación se fue a negro".

El mismo día de su aniversario Tita dijo ante las cámaras que tomaba las riendas de su propio proyecto autobiográfico: "La estoy escribiendo yo sola. Así se parecerá más a mí y a mi forma de ser. Además, siempre me ha gustado escribir", dijo.

¿Posible demanda?

Al parecer, la baronesa no está nada contenta con que Nieves haya sacado adelante el proyecto que comenzó a fraguarse en 2019, y ha anunciado a través de un colaborador del mismo programa que la va a demandar "porque no es su biografía y no tiene permiso para publicarlo". Al parecer, los abogados se están leyendo minuciosamente el libro para ver qué es o no demandable. "Tita desea hacer memoria, pero creo que los abogados han tenido y tienen un lugar demasiado preferente en su vida", señala Herrero.

¿Y qué es lo que cuenta el libro?

"Descubrí a una mujer de novela: una infancia con padres separados, una juventud romántica y un concurso de belleza, el de Miss España, que puso su vida del revés. Su romance con Lex Barker, "su gran amor", y las sombras que llegaron tras su muerte. Su relación con Espartaco Santoni, con su sórdido final. El nacimiento de Borja, y la aparición de Heini, que la convertiría en baronesa y coleccionista".

También narra su "mala, malísima" relación con su nuera, Blanca Cuesta, que ahora vive un momento de 'impasse' por el bien del entendimiento con su hijo, Borja. Y la llegada de las niñas, Carmen y Sabina, que aún no han cumplido 18.

A pesar del encontronazo, en su obra Herrero sigue subrayando la importancia de la faceta como mecenas de la baronesa y lo "generosa" que se mostró con ella durante sus encuentros.