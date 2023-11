Anabel Pantoja está disfrutando su viaje a Disneyland París como una niña. La colaboradora televisiva ha cumplido por fin su sueño de viajar a la ciudad del amor, y con él su deseo de visitar varios de los espacios más famosos que alberga.

Más de treinta años han tenido que pasar para que la sobrina de La Pantoja haya podido poner un pie de nuevo en el parque de atracciones más conocido del mundo. La borrasca y sus consecuencias no le han impedido coger dos trenes y un taxi para plantarse a las puertas y emocionarse con solo ver el castillo rosado.

Antes le había precedido una visita a la torre Eiffel, que le arrancó las lágrimas en varias ocasiones. "Estoy aquí viendo la Torre Eiffel y no me puedo creer que he hecho esto, estoy como lo de las pirámides. Es increíble, impresiona muchísimo; te lo imaginas en las redes sociales, en la foto, pero nunca te imaginas esto".

El tiempo no acompañó tanto en su visita, sin embargo: "Supongo que este día se quedará para el recuerdo para todo el mundo. Que el viento no te deje andar, que parece que el mundo se va a acabar... pues es el día que yo conozco la Torre Eiffel". Sin embargo, su ilusión de subir se truncó y tuvo que quedarse con las vistas desde los pies del monumento.

Ya dentro de Disneyland París las lágrimas volvieron a resbalar de sus mejillas. La influencer avisó de que desaparecía un rato de las redes porque se debía este momento a sí misma: "Este regalo es para mi. Desde hace 31 años que vine con mi madre y mi tía, deseaba muchísimo volver a este lugar y soñar con todo lo que hay. Las ganas que tengo de ver a Dumbo... Mañana os cuento todo. Desconecto todo el día, lo dicho: por mí".

Su madre se ha acordado de su hija en este día tan especial para ella subiendo algunas fotografías que aún conserva de aquel viaje del que la misma Anabel Pantoja confesó no acordarse mucho.

"Recuerdos de hace 31 años, me ha vuelto nostálgica su viaje a Disney. Cómo disfrutamos, es vivir un cuento hecho realidad, pero fue muy pequeñita, tiene sus recuerdos gracias a los vídeos y fotos que le hacía. En alguna foto se ve el pedazo cámara que había en aquellos años y lo llevaba a cuestas para sus recuerdos. Nos acompañaba la Tita Mercedes, que no se perdía nada, también aparece en alguna foto", escribió su madre en el pie de foto.

Un encuentro fortuito

No obstante, no todo han sido lágrimas; también han habido ciertos momentos de risa y tiempo para hacer bromas según la colaboradora televisiva se encontraba con nuevos personajes del parque. Tanto es así que una de las caras se le antojó bastante familiar. "Mira el príncipe de Blanca Nieves, el Pequeño Nicolás. Madre mía, y el Príncipe de las Galletas", comentaba al encontrarse con una.

A esto le siguió otro momento que no fue tan fácil: montar una atracción que le dio la vuelta por completo. De esto no ha querido contar mucho más y asegura dejar a sus seguidores con la duda hasta las próximas horas.