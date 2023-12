España está de luto por la muerte de Concha Velasco. La que se convirtiera en una de las actrices más importantes del país a los 84 años en Madrid a consecuencia de una complicación de su enfermedad.

Hoy, su familia, amigos y férreos seguidores de su carrera se despiden de ella en la Catedral de Valladolid y

será enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres en el Cementerio del Carmen. La actriz, nacida en la ciudad donde será enterrada, la chica yeyé, llevaba nueve años sufriendo complicaciones en su estado de salud después de que en 2014 le detectaran un linfoma por el que tuvo que ser intervenida cuatro veces.

La pandemia deterioró aún más su salud y finalmente en 2021 se retiró oficialmente de los escenarios después de más de seis décadas de carrera. Velasco se puso por primera vez ante las cámaras en el año 1954 para interpretar a una bailaora en el largometraje de 'La Reina Mora'. En el teatro, habría que esperar cinco años para verla debutar sobre un escenario con 'Ven y ven... al Eslava'; y en televisión a 1962 para actuar en 'Primera Fila', una serie de obras teatrales televisadas que se extendieron hasta el año 1965.

Ese mismo año Concha Velasco escribiría su nombre en la historia artística de España con su 'La Chica ye-ye'. La actriz deja a su paso una trayectoria cuanto menos prolífica. Según los datos recogidos por el Instituto Cervantes: 78 películas, 32 obras de teatro, 30 trabajos para la televisión, y 11 canciones. En tan amplísimo registro de trabajo de prestigio, lo normal es que la actriz dijera que no a algún papel de todos los que se le pusieron sobre la mesa. Algunos, incluso, los conocemos.

A un paso de ser una chica Almodóvar

La programación televisiva de varias cadenas cambió de planes al enterarse del fallecimiento de la artista y optaron por homenajear su figura a base de especiales que repasaban su trayectoria y relevancia. 'Lazos de Sangre', el programa de Radio Televisión Española presentado por Jordi González, invitaba a varias personalidades muy vinculadas a la actriz.

Una de estas personas presentes en plató fue la periodista Lydia Lozano. Al parecer, Lozano contó que antes de entrar en el programa se había puesto en contacto con ella una persona muy cercana a Concha Velasco que le reveló dos datos sorprendentes: "Hay dos cosas de las que se arrepintió, eran dos producciones".

La primera de ellas, contó Lydia Lozano, fue 'Farmacia de Guardia': "Le ofrecieron antes que a Concha Cuetos ser la protagonista y luego dijo que era un papel muy bonito". El segundo rechazo y más sonado fue el de una película: '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'. Y es que Concha Velasco tuvo en su poder convertirse en toda una chica Almodóvar, pero finalmente tuvo que decir que no: "Era el papel de Carmen Maura. Le encantó el papel pero ella estaba haciendo una obra de teatro y no podía dejarla para hacer esa obra".

La misma Concha Velasco ya había hablado de esto en vida durante la presentación de la obra de teatro 'La Habitación de María', el que se convirtió en su último papel: "Tengo la carrera más importante de España, tengo todos los premios. He sido 'chica Berlanga', 'chica Pedro Olea', y no he sido 'chica Almodóvar' porque cuando me propuso la película estaba trabajando en otra obra. Eso él no me lo perdona".