La salud de Marta Riesco parece empeorar por momentos estos últimos días. Con vistas a un juicio que espera que vengue su despido fulminante de Telecinco, la influencer anunciaba a sus seguidores un inesperado ingreso en el hospital después de un empeoramiento de su estado de salud.

Riesco venía arrastrando a lo largo de esta semana un catarro que ya le provocó unas décimas de fiebre. Sin embargo, a sabiendas de que su agenda no podía esperar y que tenía compromisos importantes en adelante, decidió parar un poco y cancelar alguna cita inmediata.

Pese a dedicarse un día entero para ella misma y quedarse en casa, esto solo le sirvió para remontar de cara al día siguiente. La periodista por fin conseguía una nueva oportunidad laboral como reportera que le llevó hasta la Plaza Mayor para hacer una serie de preguntas a los transeúntes acerca de la Navidad. Feliz de haber hecho un trabajo del que se sentía satisfecha, se marchó a celebrarlo, pero la buena salud solo le duraría un rato.

"Estoy reventada, el #Síatodo es lo que tiene. Tercero: he perdido la voz. Os cuento: Sabéis que a noche ya estaba fastidiada, pues bien. Hoy en vez de estar callada reposando... lo he dado todo en la grabación. Total, ahora no puedo hablar. Me siento Ariel. Encima me duele", contaba a la mañana siguiente a sus seguidores.

Camino a urgencias

Sin embargo, ese dolor terminó transformándose en algo más grave y finalmente tuvo que poner rumbo hacia el hospital: "Chicos estoy por aquí por la garganta. Por suerte, por otros temas hace mucho que no estoy... Como os dije ayer he perdido la voz y hoy ya estaba ahogándome... Entre eso y que me cuesta respirar, pues he preferido venir aquí a que me digan que tengo y que me mande algo más fuerte".

Esto le dejaba el peor diagnóstico posible a la influencer, "48 horas en silencio" por prescripción médica. Toda esta mala racha, que se juntó con un muy mal momento emocional a raíz de su situación laboral, cambió de color gracias a los mensajes que le habían llegado durante todo el día: "He pasado de sentirme una desgraciada (recordando y viendo lo que me ha ocurrido) a una afortunada, en horas hoy. Y todo ha sido gracias a vosotros. No tengo las palabras apropiadas para describiros lo que he sentido con ese aluvión de mensajes bonitos y de ánimo".

Un nuevo amanecer

Después de su reivindicador mensaje en el que juraba "luchar con todo", Marta Riesco despertó en casa de su madre, cuyos cuidados parecen estar haciendo efecto: "Me acabo de despertar. Alucino. He dormido con mami en la cama como en los viejos tiempos. He pasado buena noche, solo un ataque de tos a las 9 pero mami me ha traído el eucalipto (el árbol no, las hierbas) y me he tomado una cosa que 5 estaba asquerosa y se me ha pasado".