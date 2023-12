Una victoria mundial manchada por una polémica de la que no ha podido huir. Así han sido los últimos meses de la futbolista Jennifer Hermoso, que hoy ha sufrido otro duro golpe al perder una persona muy cercana para ella. El fallecimiento inesperado de la actriz Itziar Castro ha sobrecogido a los amantes del cine y del teatro, así como a todos sus compañeros de profesión y sobre todo a amigos y familiares.

A medida que pasan las horas, cada vez más compañeros muestran sus respetos, condolencias y su inmensa tristeza tras la noticia con mensajes en sus redes sociales. Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca de México, resultaba ser muy cercana a la actriz. "No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido… Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras", comenzaba escribiendo.

La noticia de su fallecimiento sobrecogía a la futbolista, que ha querido recordarla con un regalo que ella misma ha mostrado ante la cámara: "Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras".

Al igual que muchos de sus compañeros, Hermoso ha querido señalar la actitud reivindicativa que tanto caracterizaba a Itziar Castro, y su actitud positiva ante la vida: "Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte. Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo".

Un fallecimiento inesperado

Itziar Castro había ganado gran relevancia en el mundo del entretenimiento durante los últimos años. Actual miembro de la Academia del Cine, Castro sumaba filmes de renombre estos últimos años, tales como Pieles o Campeones, y estaba a la espera de lanzar un corto llamado 'La Cita'.

Una de sus últimas publicaciones en Twitter evidenciaba lo lejos que veía aún la muerte la actriz de 46 años: "Para la próxima vida me pido ser el perro que se abraza a su dueño en un barco, eso sí es vida de perro".

Para la próxima vida me pido ser el perro que se abraza a su dueño en un barco, eso sí es vida de perro! 😹😻 https://t.co/PMGm6VEImK — Itziar Castro (@ItziarCastro) 7 de diciembre de 2023

Las primeras informaciones y lo que ha compartido su agencia de representantes es que su fallecimiento se produjo durante los ensayos para una presentación navideña en una piscina municipal cubierta de Lloret de Mar (Gerona). La causa, aún por confirmar, podría haberse debido a una parada cardiorrespiratoria. Itziar Castro ya había comentado sentirse mal durante todo el día y finalmente, tras una indisposición, tuvo que ser atendida por los servicios médicos, que no pudieron hacer nada.