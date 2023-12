Marta Peñate se ha llevado un susto cuyas consecuencias podrían haberse agravado si todo hubiera salido mal. La influencer, muy cercana con sus seguidores, comparte sus aciertos y sus logros sin cortarse un pelo y no le importa mostrar tanto lo bueno como lo malo que le sucede.

Precisamente esta actitud cercana y natural es la que le ha permitido crear una comunidad fiel gracias a la que puede vivir solamente de las redes sociales y que sus colaboraciones televisivas apenas sean un modo de ahorrar para gastos como, por ejemplo, su tratamiento de hormonación para la estimulación ovárica.

"Estoy volviendo a casa por lo mismo de siempre", comentaba Peñate con abrigo puesto y gafas de sol sobre los ojos. Antes la influencer adelantaba que iba a hacer un plan que sorprendió bastante a sus seguidores: ir al cine sola. "Se me apetece hacer ese plan y me he convertido en ese tipo de persona que cuando quiere hacer algo, lo hace, y si tengo que hacerlo sola, lo hago", explicaba. En el cine le esperaba nada más y nada menos que una de las películas del momento, Wonka, y aunque a sus amigos no les apeteciera ella estaba dispuesta: "Yo tengo un empoderamiento dentro que si me apetece ir al cine a verla y cojo mis palomitas, mi chocolate y mi refresco".

No obstante, el susto le despertaba rápidamente del idilio nada más salir de casa: "Creo que me he dejado la puerta abierta". Esto no le dejaba tan intranquila porque está acostumbrada a esta clase de sustos: "Veréis que está la puerta cerrada, pero por cómo soy yo". Dicho y hecho; Marta había dejado todo en orden. "Esque de verdad, me da un coraje... porque encima lo sé, pero yo vuelvo, vuelvo para ver si la he cerrado o no".

Unos días sin Tony

Al parecer, la agenda de Tony Spina estos días deja poco margen para que ambos puedan disfrutar de la compañía del otro, pero esto no es problema para Peñate. La influencer aprovecha estos momentos sola para relajarse y darse unas cuantas satisfacciones a sí misma. Mientras disfrutaba de una lectura, la influencer ya adelantaba a sus seguidores que le empezaban a rondar por la cabeza algunos planes para hacer sola estos días.

"Hoy llevo un día de lo más relajada. Me he tomado hoy para estar conmigo a solas. Tony tiene que trabajar mucho estos días. Y mañana, seguramente, iré al cine sola. Se me apetece ver Wonka, y se me apetece hacerlo sola. Palomitas, chocolate, cine y yo".