"Feliz, bien acompañada y coleccionando momentos con gente maravillosa". Con estas palabras Gloria Camila quiere dejar claro que pasa por un buen momento pese a que las malas lenguas intentan hacer ver que su realción con su familia no es del todo cordial. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no cesa en su empeño de demostrar lo orgullosa que se siente de ser hija de quien es y de lo mucho que disfruta de su vida familiar. El único eslabón que no termina de encajar es su hermana Rocío Carrasco. Sus problemas con la familia son evidentes, pero Gloria Camila nunca ha cerrado la puerta a que se produzca una acercamiento entre ambas. Asegura que la ha llamado, pero no ha recibio respuesta. Harta de que se especule tanto con el tema, ha escrito un mensaje en sus redes sociales que algunas personas interpretarn como un dardo a Rocío Carrasco.

Gloria Camila ha pasado una semana de grandes momentos junto a su familia, tal como ha hecho ver a través de varias fotos en sus Instagram. Se le puede ver disfrutando de un concierto junto a su padre y de muchos otros momentos del día a día. También incorpora al este álbum una foto de su madre Rocío Jurado, rescatada del álbum familiar. De esta manera, deja claro cuál es su mundo y lo feliz que se siente de formar parte de él. A estas instantáneas le acompaña una frase: "Hay gente que se quiere hacer notar y gente que se hacen notar sin querer".

A lo que sus fans le responden: "Buena frase, me recuerda a alguien que quiere chupar mucho protagonismo, y en el camino, se "olvida" a parte del organigrama, no le vayan a hacer algo de sombra...". Son muchas las personas que interpretan esto como una indirecta de Gloria Camila a su hermana Rocío Carrasco, que continúa con sus apariciones televisivas para hablar de la Jurado, pero que ha su hermana no le coge el teléfono, tal como ella contó en un plató de televisión.

"El resto de la familia sí hablamos, no es que lo aparentemos. De hecho, yo sí que he hecho llamadas y han sido denegadas. No se han cogido. Si no hay relación es por una parte. Lo he intentado mucho tiempo y hasta hace poco. Si yo llamo es por mí, no por la otra por mí", comentó Gloria Camila en respuesta a un comentario de la periodista Pilar Vidal.

"Antes de todas las movidas de la caja, del diario, etc. yo hice una llamada antes de hacerlo legalmente, pero al no obtenerlo por privado, tuvimos que hacerlo por la parte legal. Antes de irme a la granja también envié un mensaje el cual no fue contestado", revelaba la colaboradora haciendo referencia al momento anterior a su entrada en 'Pesadilla en el paraíso'.