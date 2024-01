Vuelven a sonar las alarmas en torno a una posible nueva pareja esta noche de Reyes, esta vez protagonizada por dos artistas carne de Eurovisión. Xuso Jones, quien se quedaría a las puertas de representar a España en el concurso europeo en el año 2026 -la vencedora en el proceso de selección terminaría siendo Barei- ha publicado en redes un vídeo que, además de ser protagonizado por un roscón, también cuenta con una invitada especial.

Y es que resulta que Xuso Jones mantiene una muy buena relación con la cantante Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión en el año 2014. En este divertido vídeo, ambos artistas disfrutan de un roscón de reyes algo particular; y es que no eran sus manos con las que disfrutaban de ste dulce típico. Entre risas, Ruth y Xuso detrozaron el roscón por completo.

No obstante, este vídeo no ha sentado igual de bien a algunos de sus seguidores, que le acusaban de desperdicio alimentario: "Mira que me haces gracia pero, ¿es necesario hacer ese vídeo y encima desperdiciando la comida? En fin...". Otros, sin embargo, le reclamaban que siguiera adelante con la serie y que el siguiente fuera con un chocolate con churros.

Xuso Jones se dio a conocer hace ya más de una década y, aunque en sus inicios tenía como objetivo dedicarse plenamente a la música, parece ser que al final sus dotes en la comunicación le han derivado hacia el ámbito de la presentación de programas. Este año ha conseguido colarse en los platós de Operación Triunfo y en la tan ansiada lista Forbes en la categoría de mejores creadores de contenido.

El nombre del artista volvió a primera plana después de que se hiciera viral un vídeo en el que se quedaba encerrado en un bazar chino. Desde entonces, el creador de contenido ha ido ampliando su base de seguidores y y alcanza la cifra de 1,2 milones en Instagram. La mayorái de su contenido de esta red social es humor, la faceta que más trabaja junto a otros proyectos como su podcast.

Y es que este año ha sido muy especial para el presentador, que ha podido disfrutar de nos cuantos proyectos que han vuelto a colocar su nombre entre uno de los más reconocidos: "Ha sido un año increible lleno de momentos super bonicos y lo mas importante,rodeado de gente a la que quiero y que me aropan en cada momento! ¡Gracias a todos los que me apoyáis y me seguís en esta aventura! ¡Por un 2024 lleno de salud y momentos que se queden clavados en la memoria para siempre!" .

Tanto es así que este año formó parte de la gala Inocente, donde fue víctima de una broma que le dejó totalmente descuadrado.