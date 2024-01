No hay mes en el que Risto Mejide no esté inmerso en el foco mediático. El popular y cuanto menos polémico presentador televisivo lleva a sus espaldas ya tres relaciones públicas y parece que las tres no han tenido el final que al romántico Mejide le hubiera gustado.

Risto Mejide y Miguel Lago, a juicio acusados de un supuesto "delito de odio" contra la población no vacunada Al parecer, el crítico y la que hasta ahora era su pareja, Natalia Almarcha, habrían dejado de nuevo la relación. Un hecho que sería confirmado en sus redes sociales, donde no hay rastro de un seguimiento mutuo y que, por lo tanto, podría estar señalando que han tomado la decisión de seguir sus caminos por separado. Por su parte, Almarcha ha subido una historia a Instagram un tanto sospechosa, donde podía leerse: "Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca". Además, el presentador ha bloqueado los comentarios en todas sus publiaciones de Instagram y está desaparecido desde el pasado noviembre. Nueva crisis a la vista No es la primera vez que la pareja se separa, si es que se cumple la teoría. Y es que, desde que comenzaran su romance en marzo de 2023, han sido tres las ocasiones en las que han tenido una crisis de pareja. El pasado mes de julio, después de su primera reconciliación, la farmacéutica subió una historia a su cuenta de Instagram para poner en conocimiento de sus seguidores de que su relación con Risto había terminado. No obstante, su reconciliación de nuevo se hizo evidente en el mes de septiembre, con rumores incluidos de pedida de mano que finalmente parecen no haberse hecho realidad. Y es que las redes sociales han sido siempre el lugar de encuentro para expresarse de la pareja. Su primera interacción, motivada por Mejide, fue a través de Instagram, y desde entonces han mantenido una relación que, pese a ser conocida por el mundo mediático, no ha sido excesivamente expuesta por ambos. En la última publicación de Risto en su cuenta de Instagram, que data del mes de noviembre, el presentador recogía un premio junto a su pareja y quiso tenerle en cuenta el apoyo dedicándole unas bonitas palabras: "Un honor figurar entre los más grandes. Y gracias a ti, amor mío, gracias por acompañarme, apoyarme y hacerme mejor persona. Esta semana compartiré el premio con todos y cada uno de mis compañeros, verdaderos merecedores de todos los galardones que existen. Y por supuesto con vosotros, los espectadores, que sois lo mejor del mundo. ¡Ale! ¡Ya basta de tanto autobombo! ¡A seguir currando!" Ahora, cabe esperar a que ambos se pronuncien acerca de si esta ruptura es la definitiva o si solo se trata de otra crisis más de pareja que están dispuestos a superar.