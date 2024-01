Horas críticas en la vida de Makoke. Su hija Anita Matamoros sufrío el mediodía de ayer un accidente fortuito: su perro se cayó por el hueco de la escalera de un tercer piso mientras esperaban al cerrajero. La colaboradora llegó totalmente conmocionada al plató de 'Fiesta' programa al que acude los fines de semana, ya que prácticamente se acababa de enterar de lo que había sucedido.

Como si se hubiera tratado de una reproducción en directo, su hija Anita se mostraba unas horas antes muy tranquil en sus historias de Instagram. Tal y como ella relataba, había sacado a pasear a los perros y se olvidó las llaves dentro de la casa, con lo que tuvo que esperar a que viniera un cerrajero para abrir las puertas.

Poco más sabemos de cómo avanza el estado del animal, que en la caída se rompió las cuatro costillas y resultó muy grave. Hay que tener en cuenta, como destacó Makoke, que el pequeño animal tiene ya 15 años. Anita Matamoros ha querido mandarle un mensaje de amor a su mascota, con la que prácticamente ha crecido: "Te pienso todo el rato, mi amor. Flipo con tus ganas de vivir tan mayor y tan fuerte. Gracias gracias y gracias porque me siento arropada y entendida por todos vosotros".

Makoke, conmocionada

Por su parte, Makoke también ha querido pronunciarse: "¡Eres fuerte, pequeño! ¡Vas a salir de esta!". Este ha sido un duro golpe para la familia, que convive con su mascota desde hace tres lustros. Makoke dio la exclusiva del accidente de su mascota en directo en Fiesta, donde se mostró destrozada:Mi perrito de toda la vida ha sufrido un accidente. Este mediodía se ha caído de un tercer piso. Está muy malito. No sabemos qué va a pasar. Ha sido todo a mediodía, entonces tampoco puedo hacer nada porque etá en el hospital, está en observación...".

En seguida Anita Matamoros, que hasta hacía unas horas publicaba unos cómicos vídeos junto a sus dos perros, comentaba a sus seguidores el trágico suceso que acababa de tener lugar: "Hoy he vivido el que creo que es el peor día de mi vida... Ringo ha tenido un accidente horrible y está muy grave. Siento una tristeza inmensa, vacío, miedo y en sigo en shock. Ahora solo puedo esperar noticias y deseo con todas mis fuerzas que me digan que podrá estar bien. No puedes irte de esta manera... Mi gran compañero durante 16 añitos. Te adoro".

De momento, la familia no ha dicho nada más acerca del estado de su perro, pero está claro que no está siendo un proceso nada fácil para ninguno de ellos; sobre todo para Anita Matamoros, que fue bendecida una noche de Reyes con su pequeño compañero.