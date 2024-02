El marido de Carmen Borrego se pronuncia sobre su separación con la colaboradora: “¿Por qué me tenéis que hacer llorar?”

El inicio de Supervivientes es inminente. Con la lista de concursantes casi completa, la audiencia ya sabe cuándo dará comienzo uno de los realities más famosos de la televisión. Carlos Sobera, presentador de esta nueva edición a la que prontó tendrá que hacer hueco Telecinco en su agenda -y que prácticamente coincidirá con el final de 'Gran Hermano Dúo'- filtró el dato por error: será el 7 de marzo cuando arranque la aventura en Honduras.

María González Falcó

A pesar de que este anuncio no estuviera aún planificado, era un secreto a voces, ya que Mediaset todavía no había anunciado públicamente- teniendo en cuenta que este domingo se celebra la primera semifinal de 'GH Dúo', el próximo martes la segunda, y el jueves 29 la gran final. Sin tiempo que perder, Telecinco estrenará 'Supervivientes 2024' una semana después, prometiendo la edición más extrema y sorprendente del reality estrella de la pequeña pantalla.

De momento, lo único que tenemos son un puñado de nombres que forman parte de una lista aún por terminar de publicarse y entre cuyos nombres encontramos el de la colaboradora de Telecinco Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos, muy habitual en el plató de 'Así es la vida', pondrá rumbo a Honduras cuando el programa arranque para poner a prueba su capacidad de supervivencia ante las cámaras.

Borrego, emocionada

Antes de despedirse de su programa, la colaboradora ha recibido una pequeña sorpresa: la entrada en directo de su marido José Carlos Bernal. La pareja de Carmen Borrego ha aprovechado el formato para mandarle todo el apoyo a su mujer, que casi estalla en lágrimas: “¿Por qué me tenéis que hacer llorar?”.

Bernal expuso en el programa cómo se sentía ante la decisión de acudir al concurso y poner cientos de kilómetros de por medio de su mujer. "Preocupado no, pero sí que un poco inquieto, porque sé al reto que se enfrenta y lo único que quiero es darla muchos ánimos y mucha fuerza. Teniendo controlada la mente, lo demás irá llegando solo", expresó.

No obstante, a pesar de que la confianza es plena en su pareja, sí que hay una cuestión que parece suscitarle más dudas: "Lo que más me preocupa es que consiga la tranquilidad mental sobre todo al principio, porque le puede traicionar el pensar cómo está la familia, en cómo estamos todos, si está todo en orden… Si al principio es capaz de controlar todo eso, todo va a ser más fácil".

No obstante, esto no quita que no sienta ya su ausencia: “La voy a echar de menos, porque es una persona que no es fácil estar sin ella, se la echa de menos cuando no está…".