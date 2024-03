Tamara Gorro, destrozada por el fallecimiento de un familiar cercano: "No soporto este dolor"

Momentos duros para Tamara Gorro. La influencer, que llevaba meses encargándose del cuidado de su abuelo, ha anunciado su fallecimiento en redes. Gorro ha subido una instantánea junto a su "yayito" cargada de dolor en el que no ha querido dar muchos más detalles.

Con un escueto "no me sueltes nunca, por favor", y confesando que "no soporta el dolor", ha querido contarle a sus seguidores este duelo tan duro por el que está pasando después de compartir con ellos la felicidad semanal.

A pesar de la edad, el estado de salud de su abuelo había empeorado durante los últimos meses, lo que provocó su ingreso hospitalario en varias ocasiones e incluso una intervención quirúrgica. Todo esto llevó a Tamara Gorro a tener que partir en dos su rutina. Su cumpleaños lo pasó durmiendo en el hospital y soplando las velas de su último cumpleaños junto a su abuelo, y luego se marchó a casa para estar junto a sus hijos.

Delicado estado de salud

"No entraba en mis planes celebrarlo así, o al menos en este lugar, un hospital. Pero ya he recibido mi primer regalo, empezar mi nueva edad junto a ellos, mis yayos. El día de hoy será diferente, sin esa intensidad con la que siempre lo vivo, pero me quedan 364 días para cumplir los sueños deseados, objetivos marcados, dejarme querer, entregar amor, y sobre todo vivir. Porque hemos venido a eso, a respirar cada segundo con profundidad, porque la vida es la encargada de decir stop. Mientras me deje yo no voy a parar. 37, me gustas, voy a por ti con ganas e ilusión", escribía la influencer hace unos meses en sus redes acompañando un vídeo junto a sus abuelos.

Este cumpleaños no le hicieron falta regalos y el ánimo era un poco más diferente para una Tamara Gorro volcada con su familia: "Me conocéis muy bien, sabéis que me fascina las felicitaciones y los regalos (siendo sinceros jajajaja). Este año no quiero regalos, solo uno, ya lo sabéis. Confirmado, las cosas suceden cuando tienen que suceder, hoy mientras operen a yayo, os estaré leyendo sin parar y eso provocará lo necesario, energía positiva. Siempre estáis, nunca faltáis, sois leales, lo malo me lo decís y lo bueno lo celebráis. No puedo pedir más, soy afortunada, tengo una familia virtual, la que me acompaña siempre y no me suelta… perdonad que no contesté uno por uno, pero juro que os leo. Sois importantes, casi diría que imprescindibles…".