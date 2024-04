Amor Romeira se pronuncia sobre su maternidad: "Lucharé y seré madre" La figura pública, muy querida entre la audiencia por su forma de ser y cercana a persolanidades de gran reconocimiento como Isabel Pantoja, también muestra mucha cercanía ofreciendo algún que otro detalle más privado a si comunidad.

En esta ocasión y durante un preguntas y respuestas, Romeira ha sido franca con aquellos que querían saber un poco más acerca de ella. Una de las cuestiones a la que no ha dudado en responder con total sinceridad es si le gustaría ser madre.

"La verdad es que no", ha comenzado contundente la colaboradora televisiva. Acto seguido, ha ofrecido información más extendida acerca de las razones reales por las que ha tomado esa decisión: "No entra en mis planes ni está entre mis sueños por cumplir ni tengo instinto maternal. Es la realidad. Ahora, mi madre siempre me decía: eso te puede llegar cuando tengas 40". Si este momento llega, dice Romeira, "lucharé y seré madre si me diera la gana".

De todas maneras, dice Amor Romeira que sus sueños todavía están muy lejos de rondar estos derroterosa: "Hoy por hoy y todo lo que llevo de vida nunca he tenido ese instinto despierto ni está entre mis planes ni tengo ganas".

Polémica de las gordas

Amor Romeira se ha convertido en una figura cuanto menos mediática y en una de las colaboradoras del programa de Emma García, 'Fiesta'. Si por algo es conocida es por no callarse ni una y ser sincera hasta morir, como ha demostrado hace bien poco en sus redes sociales tras opinar sobre una de las concursantes (o casi concursantes) de Supervivientes.

¿A quién se refería Amor Romeira cuando dijo que es "de las persnas más malas y falsas que he conocido?". Pues ni más ni menos que a Nagore Robles, quien ha estado a punto de volar a Honduras para ocupar los puestos que los concursantes han dejado vacíos tras abandonar.

"Nagore es de las personas más falsas y malas que he conocido en el mundo de la tele. Conmigo se ha portado muy mal! Pero eso no quita que reconozca que es buena colaboradora. Ahora como persona, tiene un ego dañino", escribía en su Twitter.